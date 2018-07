Metzingen Erinnerungen ans Teufelshaus

Metzingen / Regine Lotterer

Die Bestie verschonte niemanden: Männer, Frauen, Kinder, sie alle fielen ihr zum Opfer. Als sich ihre Wut gelegt hatte, war das Ermstal verheert und die Dörfer der Alb weitgehend entvölkert: Im ehemaligen Oberamt Urach forderte der 30-jährige Krieg etwa 15 Mal so viele Opfer wie der Zweite Weltkrieg. Zu diesem Schluss kommt der Historiker Dr. Rudolf Eberling in einem Vortrag, den er 1982 gehalten hat. Abgedruckt sind seine Ausführungen im neuen „Spuren“-Heft, das der Arbeitskreis Stadtgeschichte Metzingen (AKS) herausgibt. Der inzwischen verstorbene Eberling beleuchtet den Verlauf des 30-jährigen Krieges im Ermstal und auf der Alb. Zugleich schildert er dessen Folgen für die Region. Metzingen beispielsweise verlor damals fast zwei Drittel seiner Bevölkerung. Wer nicht während der Kämpfe und der anschließenden Plünderungen starb, fiel nicht selten der Pest zum Opfer. Allein in Böhringen forderte die Seuche 500 Tote.

Weiteres lesen Sie morgen in einer unserer Abo-Ausgaben.