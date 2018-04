Böhringen Erfolgreicher Start für junges Team

Böhringen / swp

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Böhringen, konnten, wie berichtet, die Weichen gestellt werden, damit in absehbarer Zeit die Vorstandschaft „verjüngt“ wird. Seit dieser Versammlung sind gerade fünf Wochen vergangen und schon hat das damals vorgestellte „junge Team“ mit Franzi Röhm, Bea Morgenstern, Timo Brandenburg und Dominik Enge durch Taten überzeugt. Am Palmsonntag machten sich rund 50 Mütter, Väter, Tanten, Onkel, Omas, Opas, Nachbarn und mindestens nochmal so viele Kinder auf die Suche nach dem Osterhasen.

Überraschung für Klein und Groß

Bei bestem Wetter startete kurz nach 13 Uhr eine gut gelaunte Wandergruppe am Backhaus in Böhringen. Den wachsamen Kinderaugen entging kein Osterei, welches „der Osterhase“ versteckt hatte. Die ersten Erfolge hatten die Kinder bereits am Ortsausgang Richtung Strohweiler. „Als eine Kiste eines hopfenhaltigen Kaltgetränks der hiesigen Brauerei im Dickicht entdeckt wurde“, so heißt es in dem Bericht weiter, „war auch die Freude bei den Erwachsenen groß“. Die bunte Spur des Osterhasen führte weiter durch die Felder zum Aussiedlerhof Götz in Strohweiler.

Die Wandertruppe erwartete dort ein Osterfeuer, an dem sich Jung und Alt, Groß und Klein mit Stockbrot und Roten stärkten. Die Kinder durften toben und spielen und am Ende des Tages konnte jedes von ihnen ein, in liebevoller Handarbeit gebasteltes, Osternest mit nach Hause nehmen. Auch die Großen kamen auf ihre Kosten und konnten sich bei Kaffee und Kuchen oder anderen Getränken bei manchem „Schwätzle“ austauschen.

Die hohe Teilnehmerzahl und die vielen positiven Rückmeldungen der Mitwanderer haben das „junge Team“ indes motiviert und bestärkt, weiterhin die Familien- und Jugendarbeit der Ortsgruppe Böhringen des Schwäbischen Albvereins mit neuen Ideen voranzutreiben. Eine Entwicklung, welche die Ortsgruppe in die Zukunft führen könnte.