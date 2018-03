Sportlerehrung Erfolg stellt sich nicht von alleine ein

Metzingen / Michael Koch

In manchen Städten und Gemeinden steht der Sport genau ein Mal im Jahr im Mittelpunkt, dann nämlich, wenn im Rathaus zur Sportlerehrung geladen wurde. In Metzingen ist das anders, wie am Montagabend kein Geringerer als der Sportkreisvorsitzende Karl-Heinz Walter konstatierte. „Metzingen ist die Sporthauptstadt im Landkreis überhaupt“, lobte er im Rahmen der Sportlerehrung. „Der gesellschaftliche Wandel spiegelt sich auch im Sportkreis wider. Und dann kommt man nach Metzingen und stellt fest, hier ist richtig was los“, zollte Walter der Stadt und den Vereinsvertretern gleichermaßen Respekt.

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler wird die Worte mit Genugtuung vernommen haben, sieht doch auch er die Sieben-Keltern-Stadt als Sportstadt gut aufgestellt. „Innerhalb der Stadtverwaltung und des Gemeinderats sind viele sehr bemüht um den Sport. Trotzdem wird es natürlich immer offene Wünsche geben“, sagte Fiedler. Er zeigte sich besonders begeistert von der großen Bandbreite der Sportarten, die in Metzingen betrieben werden.

„Wollte gerade ein wenig Sport machen, Sit-Ups. Habe mich dazu auf den Boden gelegt, bin eingeschlafen.“ Mit diesen Worten begrüßte Fiedler die 82 Sportlerinnen und Sportler sowie die Mitglieder von sechs Schulmannschaften, die bei „Jugend trainiert“ erfolgreich waren. Sicher hätten auch sie mal Durchhänger gehabt, doch überwiegend überzeugen sie durch Fleiß, Disziplin, Zielstrebigkeit und Durchhaltevermögen, auch nach Niederlagen. „Erfolg stellt sich nie von alleine ein, dafür muss im Umfeld viel passen“, wandte sich Fiedler auch an die Trainer, Eltern und Funktionäre der Sportler.

Drei Personen, die man getrost als Altgediente bezeichnen darf, wurden in diesem Jahr besonders von der Stadt ausgezeichnet. Uwe Euchner ist seit fast 40 Jahren als Trainer bei den Leichtathleten der TuS tätig. In dieser Zeit durfte er unzählige Erfolge feiern, steht dafür mit seinen Athleten täglich zum Training in der Halle oder auf dem Sportplatz. Seit einigen Jahren trägt er zudem Verantwortung für den Ermstal-Marathon und war maßgeblich beim Umbau des alten Sanitärtraktes im Otto-Dipper-Stadion zu einem Fitnessraum für die Leichtathleten beteiligt. „Du bist Anker und Gesicht der Abteilung“, lobte ihn Gerhard Göhner, zweiter Vorsitzender der TuS.

Der konnte gleich noch ein weiteres Mitglied seines Vereins auszeichnen. Eberhard Greiner war 50 Jahre lang Fußball-Schiedsrichter, leitete in dieser Zeit mehr als 1700 Spiele bis hinauf zur 2. Amateur-Oberliga. Wegen seiner besonnenen Art wurde er oft zu Duellen eingeteilt, die als besonders hitzig eingestuft wurden. Nach seiner aktiven Laufbahn gibt Greiner sein Wissen heute in der Schiri-Ausbildung des Verbandes weiter.

Als Dritter im Bunde durfte sich Dietmar Baumgartner ehren lassen. Seit 1970 gehört er der Tischtennis-Abteilung des TV Neuhausen an, erst als Spieler, dann als Trainer und Jugendleiter. Ohne seine Vorarbeit und sein Blick für Talente in den vergangenen Jahrzehnten wäre die Abteilung heute nicht das, was sie ist – eine intakte, erfolgreiche Truppe.