Seit Ende August saniert das Regierungspräsidium Tübingen die Eninger Steige zwischen Eningen und Würtingen im Verlauf der L 380. Die Bohrpfahlwände mit den Kopfbalken und deren Rückverankerung zur Sicherung der Setzungs- und der Hangbereiche sind fertiggestellt. Auch ist die parallel erfolgte Fahrbahndeckenerneuerung in der Ortsdurchfahrt Eningen bis auf Höhe der Zufahrt zum Schützenhaus abgeschlossen.

Öffnung bis April 2020

Wie angekündigt, wird die Steige über die Wintermonate bis April 2020 für den Verkehr freigegeben. Die Freigabe für die Verkehrsteilnehmer erfolgt am Freitag, 20. Dezember, im Laufe des Nachmittags. Grund für die Unterbrechung der Arbeiten sind naturschutzrechtliche Vorgaben.

Während der Winterpause läuft der Verkehr im Bereich der Hangsicherungsbereiche über eine provisorische Asphalttragschicht. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit stehen auf den talseitigen Kopfbalken transportable Schutzeinrichtungen. In diesen Bereichen ist die bergaufwärts führende Fahrspur leicht eingeengt.

Sperrung auf 600 Metern Länge

Ab April wird der Fahrbahnbelag der L 380 zwischen der Zufahrt „Eninger Weide“ bis zum Wanderparkplatz „Würtinger Sträßle“ auf einer Länge von rund 600 Metern erneuert. In diesem Zeitraum ist die Landesstraße im Baustellenbereich voll gesperrt. Die Zufahrt zum Wanderheim, zum Waldkindergarten und zum Schafhaus sowie zur Erddeponie Renkenberg ist in diesem Zeitraum nur von Eningen kommend möglich. Von St. Johann aus ist der Gestütshof erreichbar.

Vollsperrung ab Mai 2020

Von Mai bis Juli 2020 wird die Eninger Steige erneut voll gesperrt. In diesem Zeitraum erfolgt die Herstellung der Bauwerkskappen auf den Kopfbalken und die Erneuerung des Fahrbahnbelags in der Steige. Das Schützenhaus kann von Eningen kommend immer angefahren werden. Die Zufahrt zum Wanderheim, zum Waldkindergarten und zum Schafhaus sowie zur Erddeponie Renkenberg ist in dieser Bauphase nur von der Albhochfläche von St. Johann kommend möglich.

Die Baukosten der gesamten Erhaltungsmaßnahme belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg als Baulastträger getragen.