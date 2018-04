Die Woche Peter Kiedaisch über einen fraktionsinternen Disput Ende mit Paukenschlag

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Manche Tage dümpeln in einer Gemütsruhe vor sich hin, dass man sogar die Muße hat, einem am Horizont verschwindenden Flugzeug hinterherzuschauen und sich der Vorstellung hinzugeben, man säße da drin und erwarte die baldige Landung in irgendeinem Urlaubsparadies. Vielleicht hatte Metzingens Stadtrat Robert Schmid am Donnerstagabend kurz vor halb zehn in ähnlicher Weise bereits den Feierabend herbeigesehnt, was ihm niemand übel genommen hätte. Denn ein harter Arbeitstag lag hinter ihm, ebenso wie der Großteil einer Gemeinderatssitzung, die nun schon fast dreieinhalb Stunden andauerte und sich in die Länge zog. Weil sich Diskussionen und Statements nun mal in die Länge ziehen, wenn sie angehäuft werden mit Wiederholungen, Redundanzen sowie Lobes- und Dankeshymnen für die Verwaltungsmitarbeiter, die einem leid tun mussten. Weil die Regie es immer wieder versäumte, einen Tusch oder gar die Ode an die Freude einzuspielen. Nun denn, das kleine Fliegerchen am Horizont muss geplatzt sein wie eine reife Tomate, die aus dem achten Stock eines Hochhauses fällt. Es waren eigentlich mit Bedacht gewählte Worte seiner Fraktionskollegin Dr. Christiane Hauber, die Schmid zunächst einmal nur aufhorchen ließen. In der inneren Reutlinger Straße sei ihr aufgefallen, dass eine Pizzeria Stühle und Tische auf dem eigentlich für Fußgänger vorgesehenen Gehweg gestellt habe. Mit einem Rollator kommt man da nicht vorbei und muss auf die Straße ausweichen, beklagte sie unter dem letzten Tagesordnungspunkt, der „Sonstiges“ heißt, weil da alles mögliche rein darf. Nur keine Diskussion. Tja. Da war dieses alte Thema plötzlich wieder, und Oberbürgermeister Fiedler zeigte sich mit allen Wassern und Abwassern gewaschen: „Heißt das, sie wollen eine Fußgängerzone?“ Christiane Hauber bejahte diese Frage. In dem Moment ging das kleine Flugzeug hinterm Horizont senkrecht mit Mann und Maus in den stillen Ozean. Robert Schmid, inzwischen mit gesunder Urlaubsröte im Gesicht, verteidigte den Status quo. Das, sagte er, sei in der Schönbeinstraße nicht anders. Zudem müsse man das nicht so hoch hängen: „Ich seh’ da keine große Nummer.“ OB Fiedler beendete den Disput und riet den beiden, diese Sache doch interfraktionell zu regeln. Dann ging auch diese Sitzung zu Ende, zwar mit keinem Tusch, aber spät. Und mit einem nicht zu überhörenden Paukenschlag.