Aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie hat die ElringKlinger AG entschieden, ihre kommende Hauptversammlung am 7. Juli virtuell auszurichten. Denn der Schutz der Gesundheit von Aktionären, Mitarbeitern und Dienstleistern habe für den Konzern oberste Priorität, teilt das Unternehmen mit Sitz in Dettingen mit. Dies stehe auch im Einklang mit den Kontaktbeschränkungen und dem daraus folgenden Verbot von Großveranstaltungen, das bis mindestens 31. August gelten soll.

Erst verschoben, dann online angesetzt

Schon frühzeitig im März hatte ElringKlinger zunächst beschlossen, die Hauptversammlung, die ursprünglich für 19. Mai angesetzt war, aufgrund der sich ausbreitenden Virusinfektionen auf den 7. Juli zu verschieben.

Mitte April hat sich die Bundesregierung dann wie berichtet mit den Länderregierungen darauf verständigt, das Verbot von Großveranstaltungen mindestens bis 31. August zu verlängern. Darüber hinaus hat es der Gesetzgeber mit dem Covid-19-Maßnahmengesetz kurzfristig ermöglicht, Hauptversammlungen virtuell durchzuführen. Zum Schutz der Teilnehmer und im Einklang mit der Landesverordnung wird auch das Dettinger Unternehmen deshalb dieses Jahr von einer physischen Anwesenheit der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten absehen und die Hauptversammlung am 7. Juli als rein virtuelle Veranstaltung durchführen.

Nach einer fristgerechten Anmeldung können die Aktionäre über das Internet an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht per Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder per Briefwahl ausüben. Fragen zur Tagesordnung können vorab eingereicht werden.

Weitere Einzelheiten werde die Einladung zur Hauptversammlung enthalten, die spätestens am 29. Mai im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden soll.