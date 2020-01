Die Firma Elring Klinger gehört zu den besten Arbeitgebern in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt das Magazin der stern unter Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Statista.

Top zehn in der Kategorie „Automobil und Zulieferer“

An der Befragung haben über 45.000 Arbeitnehmer teilgenommen. In das Ranking der besten Arbeitgeber haben es 500 Unternehmen geschafft. Elring Klinger gelang es dabei nicht nur, einen Platz unter den besten 500 Unternehmen einzunehmen, sondern konnte sich auch unter die Top zehn der Arbeitgeber in der Kategorie „Automobil und Zulieferer“ einreihen. Mit einer Gesamtzahl von 72,44 Punkten belegte Elring Klinger insgesamt den neunten Platz. Wenn man die Automobilzulieferer separat betrachtet, zählt Elring Klinger sogar zu den drei bestbewerteten Arbeitgebern. In der Gesamtwertung landete Elring Klinger auf dem 106. Rang.

ElringKlinger in Dettingen Autozulieferer muss sparen Dettingen

45.000 Beschäftigte befragt

Mehr als 45 000 Beschäftigte haben an der Befragung über das Internet teilgenommen. Sie wurden von professionellen Marktforschungsanbietern rekrutiert, um eine von den Arbeitgebern unabhängige Befragung zu ermöglichen. Bewertet wurden die eigene Firma sowie weitere Unternehmen der Branche. Über 2500 Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten aus 24 Branchen wurden bei dieser Studie berücksichtigt. Die Bewertung der eigenen Mitarbeiter und der Branchenbeschäftigten sind jeweils zur Hälfte in das Ergebnis eingeflossen. Der Fragebogen zum eigenen Unternehmen umfasste mehr als 50 Punkte, der Schwerpunkt lag dabei auf der Weiterempfehlung.