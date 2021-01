Die Elring-Klinger AG gründet in Neuffen einen neuen Standort, der künftig wichtige Zukunftstechnologien beherbergen wird.Neben dem Geschäftsbereich Batterietechnologie werden auch Aktivitäten des Geschäftsbereichs Drivetrain dorthin verlagert. Der Umzug wird in zwei Schritten in den Jahren 20...