Metzingen Elias entdeckt seine Liebe zur Musik

Metzingen / Regine Lotterer

Wie klingt Schnee? Elias legt seine Stirn in Falten und hält kurz inne. Dann fährt er ganz sanft mit seinen Fingerkuppen über das Schlagfell seiner Trommel. Schließlich blickt er erwartungsvoll zu seiner Musiklehrerin. Die ist zufrieden. Zum zweiten Mal sitzt Elias in ihrem Unterricht. Bei Bärbel Giebeler lernt er die vielen Facetten der Musik kennen. Besonders gerne arbeitet er mit der Trommel. Ihm ist anzumerken, wie viel Spaß er im Umgang mit diesem Instrument hat. Mühelos und spielerisch kann er Geräusche auf seiner Trommel erzeugen. Wind, Regen und Sonnenschein in Klänge packen? Für Elias ist das kein Problem. Auch den Rhythmus hat er im Blut. Nach jeder Musikstunde kommt er strahlend aus dem Zimmer, erzählt seine Mutter.

Inklusion funktioniert

Vor elf Jahren kam ihr Sohn mit Trisomie 21, auch bekannt unter dem Namen Down-Syndrom, auf die Welt. Seit 2009 begleitet ihn unsere Zeitung auf seinem Weg durch das Leben. Im Augenblick läuft bei Elias vieles ziemlich rund, berichtet seine Mutter Olivia Rauscher. In seiner Schule fühle sich Elias wohl und bestens aufgehoben. Er besucht eine Kooperationsklasse der Dreifürstenstein-Schule, die seit dem vergangenen Jahr an der Schönbein-­Realschule angesiedelt ist. Bislang lief das vollkommen problemlos, schildert seine Mutter. Dabei machte sie sich zu Beginn durchaus Gedanken, wie ihr Junge von den anderen Kindern aufgenommen wird. Deshalb schickte sie im Februar auch vorsichtshalber die große Schwester mit zur schulinternen Faschingsparty, zu der Elias unbedingt gehen wollte. Eine unnötige Vorsichtsmaßnahme, wie sich schnell zeigte. Elias feierte ausgelassen mit seinen Schulkameraden und räumte am Ende sogar den ersten Preis für das beste Kostüm ab. „Seine offene Art kommt bei seinen Mitschülern gut an“, erklärt die Mutter. Anders gesagt, die Inklusion funktioniert an der Schönbein-Realschule bislang hervorragend. Auf dem weitläufigen Gelände im Neugreuth finde sich Elias ebenfalls bestens zurecht, „er ist stolz darauf, in eine so große Schule zu gehen.“

In einigen Fächern bleiben die sieben Kinder der Kooperationsklasse unter sich, um in ihrem eigenen Tempo zu lernen. Elias kann inzwischen einfache Sätze schreiben und lesen. Mit seiner Mutter steht er regelmäßig über Whats-App in Kontakt. Wie vermutlich viele Elfjährige seiner Generation weiß er genau, welche Funktionen sein Smartphone besitzt. „An der Playstation ist er ebenfalls fit“, erzählt seine Mutter lachend. „Am liebsten würde er den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen und zocken.“ Auch hier unterscheidet sich Elias wohl kaum von anderen Jungs in seinem Alter. Spielgefährten zu finden ist für ihn dennoch nicht mehr so einfach wie noch vor einigen Jahren. Die Interessen entwickeln sich mit zunehmendem Alter der Kinder auseinander, bei manchen Aktivitäten kann Elias auch nicht mehr mithalten.

Aus diesem Grund freut sich seine Mutter besonders über den Unterricht an der Musikschule. Zumal Elias’ kleine Schwester Luana dort ebenfalls einen Kurs besucht. Beide Angebote gehen parallel über die Bühne, sodass Olivia Rauscher keine Betreuer für Elias suchen muss. Ihr Sohn, erzählt sie, komme zu Hause zwar bestens alleine zurecht. „Elias war immer schon sehr selbstständig.“ Allerdings sei er arglos genug, um jeden, der an der Türe klingelt, ins Haus zu bitten. Falls Elias stürzen oder sich verletzen würde, wüsste er zudem nicht, wie er sich selbst helfen kann.

Auf Mutter und Sohn wartet Ende April übrigens ein neues Abenteuer. Gemeinsam wollen sie zum Down-Sportlerfestival nach Frankfurt am Main reisen. Das Fest bietet Kindern und Jugendlichen mit Trisomie 21 die Chance, sich im Wettkampf miteinander zu messen. Elias möchte am 28. April im Weitsprung, im Weitwurf und im 50-Meter-Lauf antreten. Außerdem hat er Interesse an einem Fußballworkshop angemeldet. Seine Mutter will die Möglichkeit nutzen, um sich mit anderen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Neuer Treff

Dieses Ziel verfolgt sie auch mit einer neuen Gruppe, die sie gemeinsam mit drei anderen Müttern aus der Taufe gehoben hat. Ein Mal im Monat soll sich im evangelischen Gemeindehaus in Eningen ein Treff für Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die Jule-Teens, etablieren. „Für kleinere Kinder gibt es viele Angebote“, erklärt Olivia Rauscher. Danach werde es schwieriger. Während der monatlichen Zusammenkunft können die Betroffenen untereinander Freundschaften knüpfen und sich Tipps geben. Der Termin fürs nächste Treffen steht bereits fest, am Freitag, 6. April, ab 15 Uhr öffnen sich die Türen des Gemeindehauses.