„Jetzt isch gnuag“ und „Mit ons nemme“ war auf den Schildern zu lesen: Am späten Freitagnachmittag riefen vier Neuhäuser zu einer weiteren Protestaktion in der Angelegenheit um den örtlichen Nahkauf und dessen spärlichem Sortiment auf. Zuvor hatte die Gruppe bereits eine Unterschriftenaktion organisiert, an der sich in den vergangenen beiden Wochen rund 800 Einwohner beteiligt haben. Vor dem alten Rathaus versammelten sich kurz vor dem Wochenende nun zahlreiche Einwohner, um mit Protestschildern und drei Traktoren vor den Nahversorger in der Uracher Straße weiterzuziehen. Die Polizei verhinderte mit einem Wagen die Durchfahrt. Vor dem Nahkauf wurde eine Kundgebung abgehalten.

