Nach 45 Jahren schließt der Obst- und Gemüseladen von Bärbel und Heinz Bader am Samstag für immer seine Pforten. Ein Schritt, der beiden nicht leicht fällt.

Wenn Bärbel und Heinz Bader dieser Tage in ihrem Gemüseladen in der Lange Straße stehen, gerät der Verkauf von frischen und knackigen Baum- und Feldfrüchten fast schon zur Nebensache. Viele Kunden nutzen ihren Einkauf, um Abschied zu nehmen, denn am kommenden Samstag schließen sich die Pforten des traditionsreichen Geschäfts in der Bad Uracher Altstadt für immer.

Das Ehepaar muss deshalb derzeit viele Hände schütteln, gespart wird nicht mit Dank einerseits für jahrelange Treue, aber auch für den persönlichen und bemühten Umgangston, den das Ehepaar jedem Kunden samt individueller Beratung angedeihen ließ. Ein netter Plausch über städtische Neuigkeiten und Erkundungen nach dem Wohl der Familie inklusive. Nach 45 Jahren hat sich das Ehepaar gleichwohl dazu entschlossen, einen Schnitt zu machen. „Es fällt uns nicht leicht“, sagt Bärbel Bader in einem ruhigen Moment, in dem sie ihrer Wehmut etwas nachspüren kann. Sie schiebt allerdings achselzuckend nach: „Das ist eben der Lauf der Zeit.“ Ein Lauf, der schon seit einigen Jahren immer mehr Fahrt aufgenommen habe. Der Umsatz sei sukzessive weniger geworden, bis Anfang des Jahres der schmerzliche Entschluss feststand. Etwas mehr als 30 Kunden hat sie am gestrigen Dienstagvormittag bedient. Eigentlich, so sagt sie mit einem etwas ratlosen Blick auf die Registrierkasse, müsste der Laden vor der Mittagszeit voll sein. Zu ihrer Kundschaft zählen zwar viele Stammkunden, die sich teilweise schon seit Jahrzehnten bei den Baders unter anderem mit frischer Vitaminkost eindecken. „Aber“, so Bärbel Bader, „Stammkunden alleine reichen nicht.“

Ein Wandel der Lebensweisen, ein engerer Arbeitsrhythmus, aber auch die Versorgung von Schulkindern in den Mensen trage dazu bei, dass sich das Einkaufsverhalten schleichend geändert habe. Vorbei die Zeiten, in denen in vielen Haushalten Mittags das frisch gekochte Essen auf dem Tisch stand. Stattdessen decke man sich nun nach Feierabend schnell noch in den Supermärkten ein. Die Eröffnung der beiden innenstadtnahen Einkaufscenter habe ihrem Laden, aber auch dem Einzelhandel der Stadt insgesamt, zudem das Genick gebrochen. Hinter das Argument, wonach mit der Eröffnung der Märkte die Kaufkraft in der Stadt gehalten werde, setzt sie mit Blick auf das Bad Uracher Rathaus und auf die betreffenden Entscheidungsträger ein Fragezeichen.

Mit Groll will sich das Ehepaar Bader jedoch nicht verabschieden. Zu viel Herzblut haben sie in ihr gemeinsames Projekt über die vielen Jahre gesteckt und sind regelmäßig mitten in der Nacht aufgestanden, um die Kurstädter mit frischen Produkten vom Stuttgarter Großmarkt zu versorgen. Daran, dass der Wecker Nachts klingelt, wird sich jedoch auch nach der Aufgabe des Bad Uracher Ladens nichts ändern. Weiter wollen sie ihre Filiale in der Metzinger Fußgängerzone betreiben. Auch zahlreiche Gastronomiebetriebe in der Region erhalten weiterhin Bader-Gemüse geliefert.

Von ihrem „Herzblutlädle“, wie Bärbel Bader die Bad Uracher Institution nennt, muss sie allerdings nun Abschied nehmen. „Jede Veränderung hat ihre Melancholie“, hat das Ehepaar auf einen Aufsteller geschrieben, der den Kunden den nahenden Abschied zum 1. Juli ankündigt. Zu ihnen gehört auch Dr. Klaus Tomascheck. Seit er im Jahr 1975 in die Stadt kam, führt ihn sein Weg regelmäßig zum Gemüse-Bader. „Es wird was fehlen“, sagt er. Sein Abschied von Bärbel Bader dauerte an diesem Tag länger als der eigentliche Einkauf. Wie so oft wird er dieser Tage fast schon zur Nebensache.