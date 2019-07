Themen in diesem Artikel Outletcity

Unter dem Motto „Summer Breeze“ gibt es an diesem Freitag, 5. Juli, wieder ein Midnight Shopping in Metzingen. Die Outletcity und viele Geschäfte in der Innenstadt haben an diesem Tag bis Mitternacht für die Kundschaft geöffnet und warten mit speziellen Angeboten auf.

Verschiedene Bereiche stimmungsvoll illuminiert

Aber auch derjenige, der nicht unbedingt etwas kaufen möchte, kann an diesem Abend auf seine Kosten kommen: Verschiedene Bereiche der Stadt und in der Outletcity sind wieder stimmungsvoll illuminiert, etwa der Marktplatz und das alte Rathaus. Dazu gibt es Erfrischendes an verschiedenen Cocktailbars, Foodtrucks halten kulinarische Spezialitäten bereit, es gibt Leckeres aus dem Holzofen, Kaffeespezialitäten und Süßigkeiten. An verschiedenen Punkten in der Innenstadt und in der Outletcity spielen Musiker für die Gäste auf. Am Marktplatz beispielsweise treten ab 18 Uhr „Biko & The Band“ auf. Die Gruppe spielt Coversongs beliebter Klassiker aus Rock und Pop. Für Kurzweil sorgt auch der Zirkuskünstler „Sambito“, der die Gäste der langen Einkaufsnacht in Erstaunen versetzen möchte. Für Kinder gibt es von 12 bis 18 Uhr die Möglichkeit, in der Innenstadt Bilder aus Sand zu fertigen.

Musikalische Programm ab 16 Uhr

In der Outletcity beginnt das musikalische Programm ab 16 Uhr, am Lindenplatz finden die Besucher Cocktails und eine Lounge, die Live-Musik kommt dort von „John Noville & Band“. Am neuen Hugo-Boss-Platz spielen „Maxx Outt“, hier stehen Foodtrucks bereit, ebenso wie eine Photobox. Kühle Getränke und Musik erwartet die Besucher zudem auf dem Schwenkel-Areal.

