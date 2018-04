Metzingen Eingeschlagene Scheiben und jede Menge Müll

Metzingen / Regine Lotterer

Im Gebüsch liegt eine zerbrochene Wodkaflasche. Auf dem Pflaster verteilt finden sich die Überreste einer abendlichen Mahlzeit: Getränkebecher und Pappschachteln mit dem Logo einer bekannten Imbisskette liegen neben einer Plastiktüte, von der ein wohlgenährter Osterhase grinst. Ganz offensichtlich haben es sich die Besucher auf dem Platz zwischen dem Martinsgemeindehaus und der Seyboldschule schmecken lassen. Das Gelände in der Metzinger Innenstadt dient schon seit langem als Treffpunkt für verschiedene Jugendcliquen. Manche spielen dort ein paar Runden Tischtennis oder kicken und ziehen danach weiter. „Dagegen hat niemand etwas“, sagt Ekard Class, der Mesner der Martinskirche.

Einige wenige Jugendliche kommen allerdings mit ganz anderen Absichten auf das Areal. Jedenfalls muss Mesner Class regelmäßig Glasscherben aufsammeln, die zwischen Kirche und Gemeindehaus herumliegen. Besonders schlimm war es am Ostersonntag: Als Class gegen fünf Uhr zur Arbeit erschien, stand er vor einem wahren Scherbenmeer. Das Glas stammte von zerschlagenen Schnapsflaschen, die wahrscheinlich in der Nacht geleert worden waren. Bei solchen Trinkgelagen ist es dem einen oder anderen Zecher auch schon derart schlecht geworden, dass es ihm den Magen umgedreht hat. Was er hinterließ, entdeckten am nächsten Morgen die Mitarbeiter und Besucher des Gemeinde- und CVJM-Hauses auf ihrem Weg ins Gebäude. Apropos Gemeinde- und CVJM-Haus: Dort sind in der Vergangenheit schon mehrfach Fensterscheiben zu Bruch gegangen, wie Ekard Class berichtet. Die Täter haben die Sicherheitsscheiben dabei gezielt mit einem Stein eingeworfen. Ähnliche Vorfälle gibt es auch von der direkt benachbarten Seyboldschule zu berichten. Erst in den vergangenen Tagen sind dort wieder zwei Fensterscheiben eingeschlagen worden.

Auf den angerichteten Schäden bleiben schlussendlich die Kirchengemeinde oder die Stadt als Schulträger sitzen.

Die Situation an den Treffpunkten für Jugendliche war kürzlich auch Thema im Metzinger Gemeinderat. Für den städtischen Haushalt hatten sowohl die Grünen als auch die CDU Geld beantragt, um Aufenthaltsmöglichkeiten für die jungen Metzinger zu schaffen. Entsprechende Mittel in Höhe von 20 000 Euro hat der Rat auch genehmigt. Die Idee der Grünen, an besonders kritischen Plätzen für eine begrenzte Zeit eine Videokamera zu installieren, hat das Gremium allerdings verworfen. Die Mehrheit des Rates befürchtete, dass die Jugendlichen dann einfach auf andere Treffpunkte ausweichen, die Probleme sich also nur verlagern. Eine Entscheidung, die der Mesner der Martinskirche bedauert, wie er sagt. Als Alternative zur Videoüberwachung schlug Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler in der Gemeinderatssitzung jedoch vor, sich am Modell Kelternplatz zu orientieren. Hier sei es gelungen, einen Dialog zwischen Jugendlichen und Anwohnern anzustoßen, unter anderem wurde ein Grillfest organisiert. Falls Straftaten begangen würden, betonte Fiedler, müsse aber mit den Möglichkeiten, die Polizei und Justiz böten, reagiert werden. Hier gelte es, die Täter ausfindig zu machen und mit repressiven Maßnahmen zu belegen.

Um einen Dialog mit den verschiedenen Jugendgruppen in der Stadt bemühen sich auch die ehrenamtlichen Nachtwanderer, die seit Mitte März wieder an den Freitag- und Samstagabenden auf Tour sind. Ihr Ziel ist es, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Kontakt und ins Gespräch zu kommen. Dabei geht es ihnen darum, Vertrauen aufzubauen, das soziale Klima in der Stadt zu verbessern sowie für ein respektvolles Miteinander einzutreten. Außerdem bieten sie Jugendlichen Unterstützung an. Ansprechpartner finden die Nachtwanderer dabei unter anderem bei der Mobilen Jugendberatung, die ihren Sitz in der Pflegehofstraße hat.