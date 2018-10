Metzingen Einfädelspur für mehr Verkehrssicherheit

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Dem Gefahrenschwerpunkt Bräuchleknoten geht’s jetzt an den Kragen. Dieser Tage haben die Umbauarbeiten am Schnittpunkt von B 312 und L 378a bei Metzingen West begonnen. Auch wenn die Verkehrsteilnehmer mit kurzfristigen Behinderungen zu rechnen haben, dürfte sich der Unmut über eine weitere Baustelle in Grenzen halten. Wenn Ende Dezember alles fertig ist, muss der Respekt vor dem Einfädeln auf die B 312 nicht mehr ganz so groß sein. Bund und Land lassen in jede Fahrtrichtung Einfädelspuren bauen, die jeweils 150 Meter lang sind und insgesamt etwa 900 000 Euro kosten, die zwischen den Auftraggebern paritätisch aufgeteilt werden.

Wie das aussehen wird, wenn es fertig ist, kann man zwischen Dettingen und Neuhausen sehen, wo es seit einigen Jahren eine vergleichbare Spur auf die „B 28 neu“ gibt. Die dahintersteckende Idee hat mit dem Aspekt Sicherheit zu tun, wie Dirk Abel, Sprecher des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen, erläutert: „Mit so einer Einfädelspur muss man nicht aus dem Stand heraus in die Bundesstraße einfahren.“ Das kann in der Tat tückisch sein, zumal am Bräuchleknoten alle aus der L 378a einmündenden Fahrzeuge an der Stopp-Stelle bis zum Stillstand abbremsen müssen. Das Beschleunigen auf die Bundesstraße ist dann immer mit einem gewissen Nervenkitzel verbunden. Durch die Einfädelspur haben die Verkehrsteilnehmer Gelegenheit, eine gewisse Geschwindigkeit aufzubauen, sodass das Einfädeln in den fließenden Verkehr leichter fällt, auch wenn zumindest in Stoßzeiten die Rücksichtnahme nachfolgender Fahrer nach wie vor Voraussetzung für ein reibungsloses Einreihen bleiben wird.

In Metzingen gibt es noch eine Auffahrt auf die B 312, die nicht minder unangenehm zu fahren ist. Auf Höhe des Gewerbegebiets Längenfeld leitet aus Grafenberg kommend die B 313 den Verkehr entweder in Richtung Stuttgart oder nach Reutlingen. Weil die jeweiligen Einfahrten vor allem in der Gunst der Lastwagenfahrer nicht hoch im Kurs stehen, haben sich die Trucker eine angenehmere Tour ersonnen: Die führt vom Kreisverkehr zwischen Nordtangente und Grafenberg über die Nürtinger Straße am Polizeiknoten vorbei direkt durch die Stadt und wird deswegen von lärmgeplagten Anwohnern mit Argwohn betrachtet. Der Vorteil für Lastwagenfahrer liegt jedoch auf der Hand: Über den Auchtertknoten kommen sie direkt auf die „B 28 neu“, und nach nur wenigen 100 Metern gelangen sie über Einfädelkreisel in beide Fahrtrichtungen auf die B 312. Dafür nehmen sie gerne einen beschrankten Bahnübergang und eine Ampel in Kauf.

