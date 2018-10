Metzingen Einfädelspur an der B 312 wird gebaut

Metzingen / swp

Das Regierungspräsidium Tübingen teilt mit, dass ab Dienstag, 2. Oktober, an der B 312 am Anschluss der L 378a bei Metzingen West, dem so genannten Bräuchleknoten, jeweils in Fahrtrichtung Reutlingen und Stuttgart ein 150 Meter langer Einfädelungsstreifen angebaut sowie die Auf- und Abfahrtsrampen von und zur L 378a angepasst werden. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, wird die Baumaßnahme voraussichtlich Ende Dezember abgeschlossen. Die geplanten Einfädelungsstreifen sollen das Einbiegen auf die B 312 verbessern und der Erhöhung der Verkehrssicherheit dienen. Die Baukosten belaufen sich auf rund 900 000 Euro und werden jeweils zur Hälfte vom Land Baden-Württemberg und vom Bund getragen.

Die Gesamtmaßnahme ist in zwei Bauphasen unterteilt. In der ersten Bauphase wird der Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart hergestellt. Zur Sicherung der Arbeitsstelle wird am Fahrbahnrand der B 312 eine transportable Schutzwand aufgestellt. Die Fahrbahn der B 312 wird in diesem Bereich eingeengt und die zulässige Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer beschränkt.

Bis Anfang November

Der Aufbau der Arbeitsstellen- und Verkehrssicherung erfolgt am Dienstag, 2. Oktober, ab 19 Uhr und wird bis in die frühen Morgenstunden des 3. Oktobers andauern. Die B 312 wird in diesem Zeitraum halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Baustellenampel wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Das Zu- und Abfahren auf beziehungsweise von der L 387a auf die B 312 ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Nach der Einrichtung der Verkehrssicherung beginnen die eigentlichen Straßenbauarbeiten, welche voraussichtlich Anfang November abgeschlossen werden.

Während der Bauarbeiten ist ein Auffahren von der L 378a auf die B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart nicht möglich. Der Verkehr wird über die L 378a zur Stuttgarter Straße und dann über die Nordtangente von Metzingen zur B 312 umgeleitet. Das Zufahren auf die B 312 erfolgt an der Anschlussstelle „Metzingen-Nord“.

In der zweiten Bauphase wird der Einfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Reutlingen hergestellt. Die Arbeiten der Bauphase 2 beginnen Anfang November und werden voraussichtlich im Dezember abgeschlossen. Über die Verkehrsführung und den zeitlichen Ablauf wird das Regierungspräsidium Tübingen rechtzeitig im Vorfeld informieren.