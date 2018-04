Grafenberg Einer Köstlichkeit auf der Spur

Grafenberg / Peter Swoboda

Gemeinhin gelten Spätzle als Beilage zu irgendwelchen Hauptgerichten wie Zwiebelrostbraten, Linsen, Rinderrouladen, Rahmschnitzel, Gaisburger Marsch und vielem mehr. Spätzle können aber sehr wohl auch ein Hauptgericht sein: Kässpätzle, Spinatspätzle und nicht zuletzt Spätzle mit Soße. In welcher Kombination schwäbische Spätzle genossen werden, ist individuell verschieden. Unterschiedliche Vorlieben gibt es auch bezüglich der Art und Weise der Weiterverarbeitung des Teiges. Traditionell werden Spätzle von Hand geschabt. Handgeschabte Spätzle gelten bis heute als Gütesiegel einer Küche. Aus Gründen der Arbeitserleichterung kamen bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts erste Versuche zur maschinellen Verarbeitung auf. Mit Beginn der Industrialisierung und fortschreitendem Wohlstand avancierten die Spätzle von der ordinären Alltagskost zur kulinarischen Spezialität an Festtagen.

Hier kommt nun Eberhard Rabaa aus Grafenberg ins Spiel. Er hat sich dem Sammeln von Spätzlepressen und ähnlichen Geräten verschrieben. Rabaa unterscheidet drei Arten der Spätzleherstellung: Schaben, pressen, hobeln.

Begonnen hat seine Leidenschaft vor 25 Jahren, als er auf einem Flohmarkt in Tübingen eine so genannte Dreifuß-Spätzlepresse entdeckt hatte, ohne zunächst zu wissen, was das für ein Gerät ist. Nachdem er sich erkundigt hatte, erwarb er das gute Stück. Etwas später entdeckte er auf einem anderen Flohmarkt eine Zweifuß-Presse, die freilich im Vergleich zur dreifüßigen Presse eine ziemlich wackelige Angelegenheit ist. Jedenfalls kam seine Sammelleidenschaft nun in Gang.

Mittlerweile umfasst Eberhard Rabaas Sammlung mehr als 80 Stücke. Sein ältestes Gerät stammt vermutlich aus dem Jahr 1870 – eine Spätzlepresse aus Holz. „Die“, sagt der 65-Jährige, „hat sich vermutlich jemand selbst gebaut. Ich habe sie ungefähr vor einem Jahr auf dem Reutlinger Antik-Markt entdeckt.“ Und es war ihm schnell klar, dass er dieses Exemplar haben muss. Der Grafenberger hat auch schon bei einer Auktion mitgeboten, doch da ging der Preis schnell in eine Dimension, die ihn zum Ausstieg zwang.

Die klassische Spätzlepresse des 20. und 21. Jahrhundert ist die aus Aluminiumguss, erfunden von Robert Kull aus Stuttgart-Münster. Im Jahr 1939 meldete er das Patent für seine „Teigpresse aus einem mit Teigaustrittslöchern versehenen Topf“ – der heutigen Spätzlepresse – an. Das Gerät wurde „Spätzles-Schwob“ genannt. Die Firma Kull stellt die Presse bis heute her. Im Lauf der Jahre gab es aber viele Nachahmungen in unterschiedlichen Ausformungen. Doch es wurden in der Vergangenheit nicht nur Pressen zur Spätzleherstellung gebaut, sondern auch Geräte, die das Spätzleschaben nachahmen sollten. Ob sie in der Praxis richtig funktionierten, sei dahingestellt. Es gab natürlich auch immer wieder Spätzlepressen und -schaber aus buntem Kunststoff. Bis hin zum jüngsten Versuch, die Spätzleherstellung zu erleichtern: den Spätzleshaker. Mit letzterem kann Eberhard Rabaa nicht viel anfangen. „Solche Erfindungen“, sagt er, „sind für mich Flops. Ich komme damit nicht klar.“

Was den 65-Jährigen an seinen Geräten fasziniert, sind die Besonderheiten, die einzelne Exponate aufweisen. Etwa, wenn ein Aluminiumgriff ganz offensichtlich einmal gebrochen war und wieder zusammengelötet wurde. Und da sind natürlich die Geräte Marke Eigenbau aus Teilen, die einstmals andere Funktionen hatten.

Unikate stellen auch die beiden Spätzlepressen dar, die Eberhard Rabaa von der Ferdinand-Steinbeis-Sschule in Reutlingen bekam. Im Jahr 2001 mussten angehende Techniker als Abschlussarbeit eine Spätzlepresse herstellen. Was den 65-Jährigen auch interessiert, ist der Umstand, dass man mit all den Erfindungen den handgeschabten Spätzle nahekommen wollte, dieses Ziel jedoch nie erreichte. Versucht wurde dies mit den verschiedensten Systemen. So gab es welche, in denen man unterschiedliche Einsätze verwenden konnte.

Einen eigenen Ausstellungsraum besitzt Eberhard Rabaa nicht, das will er auch nicht. „Ich bin eben ein typischer Sammler“, so Rabaa, „dem es vollauf genüngt, die einzelnen Objekte zu besitzen.“ Gleichwohl wurden einige seiner Exponate schon in diversen Ausstellungen präsentiert. Im Freilichtmuseum Beuren etwa sowie in verschiedenen Heimatmuseen im schwäbischen Raum.

Zu sehen war seine Sammmlung auch schon in der Galerie „Lamm“ in Grafenberg bei einer Ausstelung des Arbeitskreises Kelter im Jahr 2010, die im Jahr darauf wiederholt wurde. Ganz besonders stolz ist der 65-Jährige darauf, dass einige seiner Objekte 2017 in der großen Landesausstellung „Schwaben“ im Alten Schloss in Stutttgart zu sehen waren.