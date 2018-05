Kohlberg Eine Ziegenherde für die Grundschule

Kohlberg / Von Mara Sander

Da kann niemand meckern, schon gar nicht Ziegen, die vielleicht demnächst in oder besser an die Schule gehen. Aber die müssen nicht lernen, sondern sie können den Kindern etwas beibringen: nämlich Verantwortung zu übernehmen für die Haltung und Pflege von Tieren. Außerdem können sie ausgleichend in Stresssituationen wirken und vierbeinige Freunde sein.

Förderverein will unterstützen

Doch bis es soweit sein könnte, gibt es noch viel zu tun für die Lehrerinnen, die das geplante Projekt, eine Mini-Ziegenherde auf dem Schulgelände anzusiedeln, im Gemeinderat vorstellten. Das Gremium steht dem Vorhaben positiv gegenüber und wird die Realisierung unterstützen, wie sich aus den Gesprächen ergab, allen voran „Ziegenvater“ und Gemeinderat Stefan Tremmel von der Albvereins-Ortsgruppe (siehe Infokasten über das Ziegenprojekt am Jusi).

Auch der Förderverein der Grundschule am Jusi hat Unterstützung signalisiert, so dass die nächsten Schritte unternommen werden können. Das ist zunächst eine Abfrage bei den Eltern, ob auch sie bereit sind, zusammen mit den Kindern die Ziegenversorgung zu gewährleisten, dann persönliche, informative Gespräche mit den Nachbarn und entsprechende Vorbereitungen, um anschließend ein Gehege mit Unterstand zu bauen.

Erst dann könnten Ziegen einziehen, denn ohne die Beteiligung der Eltern ist dieses Projekt nicht umsetzbar. Es geht dabei nicht etwa nur um Spaß und einen „Streichelzoo“, sondern das Projekt ist im Bildungsplan verankert, in dem die Punkte „Verantwortung übernehmen“, „Halten und Pflegen von Tieren“ und „Berücksichtigung der Voraussetzungen vor Ort“ enthalten sind. Außerdem sollen Kooperationen mit außerschulischen Partnern, in diesem Fall der Albverein, Tradition und gewachsene Strukturen gefördert werden.

„Gutes Projekt“, so lautet nicht nur die Meinung von Gemeinderat Stefan Ade. Und das war keineswegs nur darauf bezogen, dass die Gemeinde kein Geld dafür investieren muss, da es als Schulprojekt aus dem Schuletat finanziert werden kann und außerdem erfahrungsgemäß nicht viel kostet.

Die Rektorin hat an ihrer bisherigen Schule bereits ein solches Projekt umgesetzt. „Sie gehen also nicht blauäugig, sondern mit Erfahrung an die Sache heran“, zeigte sich auch Bürgermeister Rainer Taigel zuversichtlich, dass vielleicht schon bald Ziegen an der Schule weiden.