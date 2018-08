Metzingen Eine Woche für den Brandschutz

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Gestern stand die Tür die Kalebskelter sperrangelweit offen, doch die Stadtbücherei hatte geschlossen, und bleibt das noch die ganze Woche, bis zum 14. August. Arbeiter diverser Firmen sind damit beschäftigt, einige Auflagen in Sachen Brandschutz zu erfüllen. Das ist gar nicht so einfach in einem Denkmalgeschützen Gebäude. Eigentlich, sagt Büchereileiter Ulrich Koch, „bräuchten wir im oberen Bereich Notausgänge“, aber da sagt der Denkmalschutz Nein. Um dennoch Nutzern und Mitarbeitern größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wird die Brandmeldeanlage erneuert. Das bedeutet in erster Linie mehr Brandmelder im Gebäude, zudem soll durch einige technische Eingriffe sichergestellt werden, dass durch einen Brand entstehender Rauch zügig das Gebäude verlässt.

Dafür beispielsweise sorgen Fenster im oberen Bereich, die sich automatisch öffnen, wenn die Brandmelder reagieren. Dazu werden sie seit gestern mit elektrischen Antrieben ausgerüstet. Das mag im ersten Moment nicht schön aussehen, soll aber im Ernstfall Menschenleben retten.

