Metzingen Eine wahre Sauerei

Metzingen / Michael Koch

Kaum ein Thema birgt soviel Zündstoff wie die Jägerei. Tierschützer beklagen jedes erlegte Tier, Jäger wiederum sehen sich entsprechenden Anfeindungen ausgesetzt. Landwirte beschweren sich dagegen bei den Jägern über durch Wild verursachte Ernteausfälle, und der kleine Streuobstwiesenbesitzer fühlt sich wiederum benachteiligt, weil er, im Gegensatz zum gewerblichen Landwirt, nicht einmal eine Entschädigung erhält, wenn eine Wildschweinrotte seine Wiese durchpflügt hat.

Fakt ist jedenfalls: In diesem Jahr sind außerordentlich hohe Grünlandschäden durch Schwarzwild zu verzeichnen, die Diskussionen laufen entsprechend auf Hochtouren. „Das Problem ist allerdings kein spezielles nur in Metzingen“, sagt Mario Klein, der für die Stadt als Verwalter der Jagdgenossenschaft Metzingen fungiert, vielmehr trete es praktisch überall auf.

Suche nach Nahrung

Der Winter sei zu mild, die Eicheln- und Bucheckern-Saison schlecht gewesen, weiß Klein. „Der Wald ist ratzeputz leergefressen. Auf der Suche nach Nahrung kommen die Wildschweine daher raus auf die Wiesen.“ Dort suchen sie im Boden nach Insekten, speziell Engerlingen, und anderer eiweißreicher Nahrung, die sich sehr häufig unter Obstbäumen finden lässt. In dementsprechend umgepflügten Zustand hinterlässt das Wild Äcker und Wiesen. Sehr zum Ärger der Zweibeiner, die diese Grundstücke eigentlich bewirtschaften sollen und wollen.

Laut Gesetzgebung erhalten Landwirte bei Schäden durch Schutzwild und Wildkaninchen eine Entschädigung nach dem Jagd- und Wildtiermanagement. Bezahlen muss demnach die jeweilige Jagdgenossenschaft, also die Gemeinschaft aller Grundstücksbesitzer eines Bereichs, in diesem Falle der Gemarkung Metzingen. In der Realität ist die Verpflichtung zur Entschädigung durch den Jagdpachtvertrag aber meistens von der Genossenschaft auf den einzelnen Jagdpächter übergegangen. Der Jäger zahlt also dafür, wenn er das Wild nicht rechtzeitig zur Strecke gebracht hat.

Bei Streuobstwiesen ist die Situation noch komplizierter. Bei mehr als 150 Bäumen pro Hektar, also 1,5 Bäumen pro Ar, gelten Streuobstwiesen rechtlich als Obstgärten. Im Schwäbischen Streuobstparadies ist dies praktisch überall der Fall. Und Obstgärten, so sieht es die Gesetzeslage vor, unterliegen nicht den Regelungen für Schadensregulierungen. Diese Grundstücksbesitzer erhalten also nichts.

Hilfe durch die Stadt

Im Metzinger Rathaus wird derzeit deshalb geprüft, wie die Stadt den Eigentümern als Freiwilligkeitsleistung trotzdem unter die Arme greifen kann. Mögliche Hilfsmaßnahmen wären zum Beispiel die Bereitstellung von kostenlosem Saatgut oder die Anschaffung eines sogenannten Wiesenhobels. „Das größte Problem für die Eigentümer ist, dass die Grundstücke von den Wildschweinen so aufgewühlt und uneben sind, sodass eine Bearbeitung kaum noch möglich ist. Mit einem Wiesenhobel könnte man die Grundstücke wieder einebnen“, erklärt Mario Klein. Er mahnt einerseits zur Eile bei einer entsprechenden Entscheidung, weil die Vegetationsperiode derzeit volle Fahrt aufnimmt. Andererseits möchte er auch keinen ungeeigneten Schnellschuss wagen, weil wegen der Überprüfung von Schadensmeldungen nicht extra ein großer Bürokratismus aufgebaut werden dürfe.

Besonders betroffen sind in Metzingen der Bereich zwischen Hartsiedlung und Glemser Stausee sowie die Region oberhalb von Glems in Richtung Albhang. Eher eine Ausnahme bildet ein Fall im Neugreuth, wo sich offensichtlich eine Wildschweinrotte über einen Bolzplatz hergemacht und diesen völlig verwüstet hat.

Jäger kommen nicht nach

Einen Vorwurf an die Jagdpächter erhebt Mario Klein ausdrücklich nicht. Gerade im Gebiet oberhalb von Glems seien außerordentlich zuverlässige Pächter zuständig, die eigens ein Schwarzwildbejagungskonzept aufgestellt haben und damit eine außergewöhnlich hohe Abschussrate haben. „Der Bestand ist aber so hoch, dass die Schäden trotzdem noch auftreten“, so Klein.

Selbst die Lockerung der gesetzlichen Bestimmungen – die Schonfrist wurde vorübergehend außer Kraft gesetzt und der Einsatz von Nachtsichtgeräten erlaubt – habe den Jägern nicht in die Karten gespielt. „Um Wildschweine wirkungsvoll bejagen zu können, brauchen die Jäger Schnee oder zumindest helle Vollmondphasen“, sagt Klein. Beides kann man sich aber nicht auf Wunsch bestellen.