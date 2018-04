Grafenberg Eine Vision kreativer Nachhaltigkeit

Grafenberg / Anne Laaß

Es ist eine hart umkämpfte Branche, der sich die Grafenbergerin Anika Lohwasser gestellt hat: Schneidern. Was auf den Laufstegen dieser Welt präsentiert wird, kostet einiges an Arbeit. Vom ersten Entwurf bis zur Fertigstellung dauert es einfach. Für die 35-Jährige ist das aber noch lange kein Hindernis. Sie will ihre Leidenschaft nun sogar nebengewerblich anlaufen lassen. Der Hobbyschneiderin ist bewusst, „dass es schwer ist, davon leben zu können.“

Ein Grund dafür ist wohl der Preis für etwas Maßgeschneidertes. Die Gesellschaft sei mittlerweile an die diversen kostengünstigen Konsummöglichkeiten gewöhnt. Dabei, so merkt Lohwasser an, unterstütze man dadurch auch die Ausbeutung. Dies gelte aber nicht mehr für die Grafenbergerin. Sie habe beschlossen, sich ihre neue Kleidung schlichtweg selbst zu nähen.

Für sie sei dies ein wichtiger Schritt, um nachhaltiger zu leben. „Allerdings ist es nicht immer klar, woher der Stoff kommt“, merkt die Hobbynäherin an. Das mache es schwieriger. Allerdings, so betont Lohwasser, habe sie einen vertrauenswürdiges Stoffgeschäft in Tübingen gefunden. Hier erhalte sie die Informationen, woher der Stoff kommt. Damit wäre der erste Schritt in Richtung „Fairer Handel“ getan. „Wir haben in Deutschland diesen Luxus“, betont die 35-Jährige. Mit ihren Schöpfungen, die bereits mehrfach preisgekrönt wurden, schafft sie sich Unikate. „Die Sachen sind einfach einzigartig. Wenn man zehn Mal das Gleiche genäht hat, geht der Reiz verloren“, erklärt sie ihre Ambitionen. Vertrauen in das Können der Grafenbergerin hatten schon einige. Nun ist sie dabei ein Hochzeitskleid zu schneidern.

Die Projekte von Lohwasser sind aufwendig, wie sie anmerkt Sie reichen vom Tournürkleid bis zu den Diven-Roben. Mit ihren Kreationen verwirkliche sie sich selbst und entwickle auch ihre eigene Handschrift. „Es ist ein bisschen wie zaubern zu können“, sagt sie. Und ergänzt, dass auch eine geübte Hobbyschneiderin um Rat fragt. „Die sozialen Medien kann ich nur empfehlen“, dort erhalte man schnell eine Antwort. Sie selbst motiviert gern andere, sich an das Hobby heranzuwagen. „Man sollte einfach dranbleiben und so lange weitermachen, bis es passt“, rät die 35-Jährige. Für Lohwasser spiele zudem das Talent eine kleinere Rolle, es brauche vor allem Geduld und Fleiß. Mit dieser Auffassung hat sie nun kürzlich den ersten Platz in der Kategorie Nähen und Schneidern beim Dortex-Design-Award geholt. Inspiriert haben sie für die Kleider vor allem die Diven der 40er und 50er Jahre: ob Grace Kelly oder Audrey und Katharine Hepburn.

Recht spät bewarb sich die Grafenbergerin für den Preis und kam in die Finalrunde nach Dortmund. „Vor der Präsentation der Kleider war ich schon nervös“, merkt Lohwasser rückblickend an. Dafür hatte sie letztlich zehn Minuten Zeit. Die Jury bestand aus sechs kreativen Köpfen: Schneidermeisterin Inge Szoltysik-Sparrer, Janne Graf, Dr. Viola Hofmann, Katharina Kraft, Christian Plothe und Anastasios Voulgaris. Die Entscheidung sei knapp gewesen, brachte ihr aber den ersten Platz ein. Ihre Kleider präsentierte sie dann auch auf der Messe „Creativa“. Neben den Inspirationen, die sie aus den Beobachtungen bei solchen Messen zieht, können so auch Kontakte gepflegt und geknüpft werden. Fasziniert war sie von den Arbeiten der Maßschneider Sebastian Hoofs und Sebastiana Marchionna. Die Leidenschaft mit der Marchionna das Handwerk auslebe, hat für die Grafenbergerin einen Vorbildcharakter.

Einen Blick auf die Arbeiten von Anika Lohwasser können Interessierte am 10. Juni werfen. Sie ist Teil des Grafenberger Kunstweges.