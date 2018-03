Blutspende Eine Stunde, die Leben retten kann

Hülben / swp

Die Osterfeiertage sind für viele Menschen Urlaubszeit. Doch auch an den Feiertagen und in den Osterferien werden durchgängig Patienten in den Krankenhäusern behandelt. Häufig sind dabei Bluttransfusionen notwendig. Täglich werden dazu in Baden-Württemberg knapp 1800, in Hessen knapp 900 Blutspenden benötigt – auch während der Osterferien. Einer der Blutbestandteile, die Blutplättchen sind jedoch nur vier Tage haltbar. Insbesondere Krebspatienten benötigen diese Präparate während einer Chemotherapie. Damit die Versorgung auch in diesen Tagen gesichert ist ruft der DRK-Blutspendedienst zu einer Blutspende auf. Eine Möglichkeit hierzu gibt es am Donnerstag, 29. März, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Rietenlauhalle in Hülben

Ärztliche Untersuchung

Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73 Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. „Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann“, wie der Blutspendedienst betont. Mit jeder Spende wird zudem der DRK-Ortsverein Hülben unterstützt, der als Gastgeber die Blutspendeaktion organisiert und viele Helfer stellt.

Zur Blutspende sollte der Personalausweis mitgebracht werden. Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Telefonnummer (08 00) 11 94 911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich.