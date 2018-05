Riederich Eine runde Geschichte

Riederich / Anne Laaß

Vor Ort hat sich der Gemeinderat ein Bild vom jetzigen Zustand des Friedhofs gemacht. Für die Finanzierung der Maßnahmen wurden in einer vorherigen Sitzung 100 000 Euro beschlossen (wir berichteten). Nun war es an der Zeit, zu überlegen, was wie gemacht werden muss. Einig waren sich die Ratsmitglieder in Bezug auf eine Splitteinstreudecke für den Platz, auf dem die Urnenstelen nahe der evangelischen Kirche stehen. Durch die festeren Körner wäre es dann kein Problem mehr, die Stelen mit dem Rollator zu erreichen und es barrierefrei zu gestalten. Dazu gehört auch der kleine Weg, der zum Stelenplatz führt. Bislang ist er nicht komplett mit Platten bestückt, das soll nachgeholt werden. Die Kosten hierfür liegen bei 12 000 Euro. Weitaus schwieriger war es, einen Konsens für den hinteren Bereich des Friedhofs (Eingang Weiherstraße bis Akazienweg) zu finden.

Die nötigen Arbeiten sollen noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden. Dabei handelt es sich um sicherheitsrelevante Maßnahmen. Dass Handlungsbedarf bestehe, darin seien sich Rat und Verwaltung einig, doch welche der unterschiedlichen Varianten soll es werden? Darüber diskutierten die Gemeinderäte. Einer der Hauptpunkte waren die Risse auf einem der Wege. Sie werden durch die Wurzeln eines Baumes verursacht und sind wohl nicht zu umgehen. Selbst, wenn die Stelle asphaltiert oder mit Pflastersteinen ausgelegt wird, beseht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich der Boden hebt. Ein Abriss komme aber nicht in Frage, betonte Rätin Johanna Kruppa. Außerdem gebe es unterschiedliche Pflastersteine, die kein einheitliches Bild darstellen. Alles in allem sei das Aussehen des Friedhofs keine runde Sache, aber das sei das Ziel. „Schön ist etwas anderes“, kommentierte Gemeinderätin Gisela Kromer den Zustand des Friedhofs. Hinzu kommt, dass sich auch einige der Gräber senken.

Letztlich wurde mit einer knappen Mehrheit von sechs Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen, im hinteren Bereich die Wege zu asphaltieren, Kostenpunkt rund 130 000 Euro. Damit werden die geplanten Maßnahmen bei 141 000 Euro und damit über dem veranschlagten Budget liegen.