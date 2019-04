Der Schwimmunterricht in Riederich wird auch in Zukunft möglich sein: aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums des Innern erhält die Gemeinde über eine Million Euro zur Sanierung des Lehrschwimmbeckens an der Gutenbergschule. Dies hat der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Bundestages erfahren. „Nun ist der Schwimmbetrieb und –unterricht für Kinder und Jugendliche in Riederich gesichert“, freut sich Donth, der als stellvertretendes Mitglied des Haushaltsausschusses bei der Bekanntgabe der ausgewählten Projekte mit dabei war. Die Bundesmittel wurden im vergangenen Jahr auf 300 Millionen Euro erhöht wurden. Davon profitiert nun in besonderen Maße Riederich. Seit 1965 betreibt die Gemeinde das Lehrschwimmbecken. Bei der betagten Einrichtung sind sowohl die Schwimmbadtechnik als auch die Gebäudesubstanz aus energetischen Gesichtspunkten sanierungsbedürftig. Denn wie lange der Betrieb noch mit dieser Technik aufrechterhalten werden könnte, sei für alle Beteiligten sehr ungewiss, hieß es in einem Schreiben von Bürgermeister Tobias Pokrop an Donth. Jetzt können die Riedericher aufatmen, denn mit dem Zuschuss übernimmt der Bund die im Antrag gewünschten Mittel. Damit können jetzt das vorhandene Schwimmbecken auf 25 Meter ausgebaut sowie ein Kleinkinderbereich und neue Umkleidekabinen inklusive sanitäre Anlagen realisiert werden.