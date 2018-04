Neckartenzlingen Eine kleine, aber feine Messe

Von Norbert Leister

Hier kann man nach dem guten Essen seinen Mittagsschlaf ausprobieren“, hieß es am Stand des Bettenfachgeschäfts am vergangenen Wochenende bei der Leistungsschau in Neckartenzlingen augenzwinkernd. Nur drei bis vier Meter entfernt wurden Rollladen, Fenster, Türen und Markisen angepriesen. Das Thema Hagelschlag sei schon länger durch, hieß es. Aber nach dem Unwetter Ende Juli 2013 habe das Neckartenzlinger Fachgeschäft zwei Jahre lang zu tun gehabt, beschädigte Rollläden in der gesamten Region auszutauschen. „Jetzt geht es vor allem um Sicherheitssysteme an Fenstern und Türen.“

Vielfalt und Beratung

Insgesamt war am Samstag und Sonntag bei der Leistungsschau des Neckartenzlinger Gewerbes eine breite Vielfalt an unterschiedlichsten Leistungen und Produkten zu sehen, zu bestaunen und auch intensive Beratungsgespräche wurden geführt. Ein Service, der vom Publikum dankbar angenommen wurde. „Für die Vorbereitungen dieser Leistungsschau war viel „Manpower“ vonnöten, viel Hintergrundarbeit und die wurde vor allem von unserem Geschäftsstellenleiter Dennis Brändle erledigt“, hatte Robert Vitt zur Eröffnung am Samstagvormittag betont. Der Gewerbeverein in der Neckargemeinde präsentierte sich am vergangenen Wochenende in neuer Formation: Robert Vitt hatte als neuer Vorsitzender die Gewerbeschau quasi von der bisherigen Chefin Carmen Heim „geerbt“. Neu im Amt des Stellvertreters ist Sebastian Jakic – der mit bestem Beispiel vorangeht und genau das praktiziert, was sich Vitt als neuer Vorsitzender wünscht: „Wir werden die Gewerbetreibenden im Ort verstärkt persönlich ansprechen und sie zur Mitarbeit aktivieren und motivieren.“

Mehr als 600 Gewerbetreibende finden sich nach den Worten von Bürgermeisterin Melanie Gollert in Neckartenzlingen. „Da gibt es viel für uns zu tun“, sagte Vitt. Aber: Ein Gewerbe-Netzwerk sei auch in der Neckargemeinde wichtig, „es läuft so viel und ein Netzwerk, das braucht jeder“, betonte der neue Vorsitzende. Am vergangenen Wochenende waren zum ersten Mal acht Neckartenzlinger Vereine mit im Boot der diesjährigen Leistungsschau. Sie vervollständigten mit Informations-, Getränke- und Grillständen das Angebot – das in diesem Jahr vor allem durch die Abwesenheit von einigen Handwerkern geringer ausgefallen war als vor vier Jahren. Warum? Viele der Handwerksbetriebe in der Gemeinde seien bis über beide Ohren ausgelastet, betonte Vitt. Der Aufwand, für zwei Tage auch noch Personal abzustellen, um einen Stand zu betreiben, hätte einige überfordert.

Aber: Es gab dennoch eine breite Vielfalt an unterschiedlichsten Angeboten aus Handel, Versicherung, Krankenkassen, Energie- und Elektrik-Betrieben, Fliesen, Kleidung, Schmuck, Kosmetik, Kreative Wohnraumgestaltung, Fahrräder, Autohandel und noch viel mehr. Und beim Schlendern über die kleine, aber feine Messe konnten die Besucher an beiden Tagen sogar einiges gewinnen – Glücksräder standen gleich an mehreren Ständen parat und durften gedreht werden. „Und da gewinnt jeder“, hatte der stellvertretende Gewerbevereins-Vorsitzende Jakic betont.

„Die Leistungsschau ist eine gute Möglichkeit für die Betriebe, sich selbst mit seinem Leistungsangebot, aber auch neue Produkte, vorzustellen“, hatte Bürgermeisterin Gollert zu Beginn der Messe betont. Bevor die Sektgläser gehoben wurden, lobte sie ebenfalls den großen Aufwand, den die Gewerbetreibenden auf sich genommen hätten und die Rathauschefin verwies obendrein darauf, dass „auch die Gemeinde dabei ist – auch wenn es bei uns nicht um Kundengewinnung geht“, so Melanie Gollert. „Ins Rathaus muss jeder, zum Beispiel um seinen Ausweis abzuholen“, sagte Gollert. „Aber auch bei uns wird der Service groß geschrieben.“

Nach und nach solle der noch weiter verbessert werden, hatte Gollert versprochen. Mit einem neuen Logo oder auch neuen Projekten wie der Brücke über den Neckar sei der Anfang gemacht worden.