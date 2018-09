Wein: Lese-Woche Eine kleine Kulturgeschichte des Weins

Metzingen / Simon Wagner

In Georgien und in der Türkei wurden Traubenkerne identifiziert, die von Menschen angebauten Reben stammen und etwa auf das Jahr 8000 Jahren v. Chr. datiert werden konnten. Jedoch liegen Belege vor, dass die noch nicht sesshaften Völker der Jungsteinzeit bereits Beeren weiterverarbeiteten. Aber erst mit der Sesshaftigkeit des Menschen wurde mit dem eigentlichen Weinbau begonnen. Die bislang älteste Kelteranlage wurde in Hadschi Firuz Tepe im Zagros-Gebirge im Iran gefunden. Sie dürfte rund 7000 Jahre alt sein.

Römer intensivierten Weinbau

In Europa und damit auch in Teilen des heutigen Deutschlands verbreitete sich der Weinanbau durch römische Legionen über das Rhonetal bis an die Mosel und an den Rhein. Obwohl auch die Kelten Weinreben pflanzten und mit dem Keltern vertraut waren, intensivierten die Römer den Weinbau. Für die Römer war Wein ein Getränk, dem stärkende und heilende Wirkungen zugesprochen wurde.

Die Weinproduktion erreichte ab der Übergangsphase vom Früh- zum Hochmittelalter in ganz Europa einen Höhepunkt. Eine große Rolle spielten dabei Klöster. Dem Wein wurden dabei häufig Gewürze wie Ingwer, Pfeffer, Paradieskörner, Muskatnuss und Gewürznelke beigemischt. Die Beigaben sollten die gesundheitsfördernde Wirkung des Weins unterstützen. Mit dem Ziel, der Weinpanscherei Einhalt zu gebieten, wurde am 29. September 1482 das Kitzinger Weingesetz erlassen. Es galt damals vom Bodensee bis nach Sachsen.

Ihre größte Ausdehnung erreichten die europäischen Rebflächen im 16. Jahrhundert. Sie waren knapp viermal so groß wie heute. Danach sorgten Kriege und Krankheiten, aber auch die Abkühlung des Klimas dafür, dass sich der Weinbau auf jene Gebiete zurückzog, die mit den heutigen nahezu identisch sind.

Der Weinbau in Deutschland erholte sich erst wieder nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Aufschwung hält bis heute an. Anfänglich versuchten viele Weinbaugebiete mit Masse auf den gesteigerten Weinverbrauch zu reagieren, mit Ausnahme der Weine im Hochpreissegment. Gegenwärtig steigen die Preise für Spitzenweine, andererseits werden Weine in einigen Preisklassen immer uniformer, weil sie nach dem angenommenen Geschmack der Masse gekeltert werden.

Die Ertragsrebfläche im Jahr 2017 umfasste in Deutschland 102 550 Hektar, aufgeteilt auf 13 deutsche Weinanbaugebiete: Ahr, Baden, Franken, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheingau, Rheinhessen, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg.

