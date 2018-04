Die Woche Peter Kiedaisch über die zeitlich verteilten Maifeiern Eine Kanne blanken Wein!

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Die Dinge, lieber Herr Geibel, sind im Wandel. Das war seiner Zeit ja noch anders. Damals, 1841, als jener Herr das Gedicht schrieb „Der Mai ist gekommen“, woraus dann Justus Wilhelm Lyra ein schönes Volkslied komponierte und weswegen noch heute gesungen wird, „die Bäume schlagen aus.“ Jetzt, 177 Jahre später, ist die Natur längst ergrünt. Und wenn der Mai am Dienstag kommt, ist schon das Meiste vorbei. Sogar der alte Brauch, um den Maibaum herum nächtens in den Mai zu tanzen, ist unter die Räder des Kommerzes gekommen. Vielleicht, weil nicht alle Menschen überall gleichzeitig sein können, wird der traditionelle Maihock an unterschiedlichen Tagen gefeiert. In Riederich etwa war bereits gestern ein Maibaumfest, in Grafenberg ist heute Maibaumhock. „Und abends im Städtchen, da kehr’ ich durstig ein; Herr Wirt, mein Herr Wirt, eine Kanne blanken Wein!“ In Bernloch auf der Alb wird am Sonntag das Maifest gefeiert, in Münsingen, Metzingen, Neuhausen, Dettingen und Sirchingen am Montag, was wegen des nachfolgenden Feiertags lukrativ ist für jene, die gerne erst später nach Hause gehen: „Und find’ ich keine Herberg’, so lieg’ ich zur Nacht; wohl unter blauem Himmel, die Sterne halten Wacht.“ In Glems geht das Feiern am 1. Mai weiter, und nicht nur dort. Auch am Laureck in Grabenstetten, am Dreispitz in Hülben und in Bad Urach. Dort gibt es die Maiwanderung mit der Prämierung des Gedichts des Jahres. Doch halt, der Mai ist nicht allein des Trinkens, Tanzens und der Geselligkeit wegen auf dem weiten Weg aus der Zukunft zu uns. Er kommt auch, um mahnend den Finger zu heben, um auf Missstände aufmerksam zu machen und um das Dasein und die Früchte der Gärten dieser Welt gerechter zu gestalten und zu verteilen. Den Zeigefinger übernimmt seit Jahrzehnten der DGB, der ins Metzinger Falkenberghaus zur politischen Kundgebung einlädt. So viele schöne Momente bringt dieser Monat, drum sollen gesegnet sein, die im Mai zur Welt gekommen sind. Vielleicht hatte Herr Geibel Ähnliches im Sinn, als er vollendete: „Da singet und jauchzet das Herz zum Himmelszelt: Wie bist du doch so schön, o du weite, weite Welt!“