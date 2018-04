Kohlberg Eine Hymne an die Zukunft

Eine Hymne an die Zukunft

Kohlberg / swp

: Mit dem Lied „Willkommen hier und heute“ haben die Aktiven des Kohlberger Sängerbunds das Publikum in der Jusihalle begrüßt. Vorstand Erich Schrade hieß die Gäste der Frühjahrsfeier willkommen. Mit Frühlingsgedichten führte er durch den ersten Programmteil.

„Der Frühling ist da“ und „Die Fenster auf, die Herzen auf“ von Friedrich Silcher brachte der Gemischte Chor unter der Leitung von Olga Haas den Frühling den Zuhörern näher. Danach folgte „Blühende Welt“ und „Frühlingserleben“. Vor der Pause ertönte noch der „Finkenwalzer“ begleitet am Klavier von Valerie Grass.

Zwei schaffige Putzfrauen wirbelten viel Staub in der Jusihalle auf und diskutierten über Fremdwörter wie Orthograf und Orthopäde, Dramatiker und Asthmatiker, Quartett und Quartal bis jeder der Zuschauer alle kannte und die Verwechslung der Wörter zu Lachsalven wurden. Dann war der Gemischte Chor wieder an der Reihe. Neben „Ludwig“, der mit den Ohren wackelt und „Egon“, wo die Liebe durch den Alkohol getrübt wird, wurden auch „Zwei kleine Italiener“ besungen, die jeden Abend zum D-Zug nach Napoli kamen und doch nicht nach Hause fahren konnten. Auch der von Peter Alexander bekannte Schlager „Der Mond hält seine Wacht“ kam zu Gehör. Der Nachmittag wurde mit der Hymne an die Zukunft „Ihr von Morgen“ von Udo Jürgens beendet. Der Chor sowie Dirigentin Olga Haas und Valerie Grass erhielten Beifall für ihre Darbietungen.