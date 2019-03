Bad Urach/Ermstal Eine Brücke mit vier Pfeilern

Die Veranstaltungen der Kulturbrücke im Überblick

Die Württembergische Landesbühne Esslingen gastiert am heutigen Samstag, 2. März, in der Metzinger Stadthalle mit der Musicalinszenierung von Goethes Faust Teil 2. Um 20 Uhr geht es los, die Stückeinführung beginnt bereits um 19.30 Uhr.

Stefan Reusch rettet am Sonntag, 17. März, um 19 Uhr in der Bad Uracher Schlossmühle mit geschliffenem Wortwitz die Welt. Karten gibt es schon jetzt im Vorverkauf in der Bad Uracher Entdeckerwelt, in der Kurverwaltung oder bei der Kreissparkasse Bad Urach.

Der Kabarettist Gregor Pallast gastiert mit seinem Programm „Verwählt? 2.0“ am Samstag, 23. März, um 19 Uhr im Bürgerhaus am Anger in Dettingen. Karten im Vorverkauf gibt es schon jetzt im Bürgerbüro des Rathauses oder bei der Volksbank in Dettingen.

„Frédéric Rabold’s Ice cream Jazzband“ tritt am Sonntag, 5. Mai, in der Grafenberger Herrschaftskelter ab 11 Uhr auf. Karten: beim Veranstaltungsring Metzingen, im Grafenberger Rathaus, bei der Volksbank und Kreissparkasse oder im Blumenladen „Stil und Blüte“.