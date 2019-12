Gleich fünfmal haben ein oder mehrere Einbrecher im Laufe des Montags allein in Dettingen zugeschlagen. Auch im nahegelegenen Metzingen-Neuhausen wurde eingebrochen. Alle Taten ereigneten sich zwischen 7.30 Uhr und 22.40 Uhr.

Über aufgehebelte Fenster in die Wohnhäuser gelangt

In Dettingen gelangte der Täter in vier Fällen über aufgehebelte Fenster in die Wohnhäuser in der Kühsteiggasse, im Herdweg sowie in den Straßen Am Heilbrunnen und Im Waager.

Mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet

Im Inneren wurden diverse Räume und Behältnisse durchwühlt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden insgesamt mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Auch im Heineweg machte sich ein Unbekannter an einer Terrassentür und einem Fenster zu schaffen. Hier gelangte der Einbrecher jedoch nicht ins Gebäude.

Mehrere Tausend Euro Schaden

Die notwendigen Reparaturen dürften sich an den fünf Häusern auf mehrere tausend Euro summieren. Im benachbarten Neuhausen geriet ebenfalls am Montag ein Wohnhaus in der Rebenstraße ins Visier eines Kriminellen. Auch hier hielt ein Gebäudefenster dem Unbekannten nicht stand. Dieser erbeutete Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07125/94687-0 erbeten