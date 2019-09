Am Samstagabend, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 20.45 Uhr, haben sich Einbrecher gewaltsam Zutritt über ein Terrassenfenster zu einem Wohnhaus in Metzingen in der Max-Eyth-Straße verschafft.

Das komplette Gebäude wurde durchsucht und durchwühlt. Letzten Endes erbeuteten sie einen Tresor, welchen sie mitsamt Inhalt mitnahmen.

Spezialisten der Kriminalpolizei wurden mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt.

Das könnte sie auch interessieren: