In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Weberbleiche ist ein Unbekannter zwischen Samstag, 6.30 Uhr, und Dienstag, 20.30 Uhr, eingebrochen.Über die aufgehebelte Hauseingangstür verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Gebäude. Dort brach er eine Wohnungstür auf und durchwühlte die Räume nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt, ließ er Geldkarten und Schmuck mitgehen und flüchtete anschließend unerkannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.