Der Spaziergänger, der am Wochenende rund um das Vereinsheim des Tennisclubs Bempflingen unterwegs war, hielt den Atem an. Eigentlich wollte der Mann nur den neuen, vierten Platz der Tennisspieler begutachten – doch dann entdeckte er eine aufgebrochene Tür auf der Rückseite des Hauses und Schäden an der Fassade: Im Tennisheim, das außerhalb des Ortes an der Großbettlinger Straße liegt, waren unliebsame Gäste am Werk.

Vermutlich in der Weihnachtswoche sind unbekannte Täter in das Clubheim in Bempflingen eingestiegen. Die Diebe ließen zwei Werkzeugkisten des Vereins mitgehen und verwüsteten die Räume. Das teilt die Polizei mit. Entstanden ist ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Sie haben sich mit brachialer Gewalt Zugang verschafft

„Die Einbrecher können sich nur mit brachialer Gewalt Zugang zum Haus verschafft haben. Unsere Tür ist eigentlich stabil“, urteilt Hannes Eitel, der erste Vorsitzende des Tennisclubs Bempflingen. Der Spaziergänger hatte ihn umgehend informiert – und dem TC-Chef damit ein unliebsames Weihnachtsgeschenk überbracht. Wegen der einsamen Lage des Vereinsheims fürchtet Hannes Eitel zwar schon seit langem, dass dort eingebrochen werden könnte. „Doch im Winter ist das völlig zwecklos. Da gibt es bei einem Tennisverein nun mal nichts zu holen.“

In der Tat haben die Täter kaum Bargeld in der Getränkekasse gefunden, die sie noch aufgehebelt hatten. Ärgerlich für den Tennisclub ist jedoch der Schaden, den die Diebe anrichteten – und den Hannes Eitel auf zusätzlich gut 4000 Euro schätzt. Inwieweit dafür eine Versicherung aufkommt, müssen die Bempflinger noch prüfen, sagt er. In der Urlaubszeit wird es zudem schwer, Handwerker zu finden, die die Türe erneuern. Und dazu kommt das Chaos in den Räumen des Vereinsheimes: Die Diebe zogen die Schubladen der Schränke auf und verstreuten das Inventar auf dem Boden.

In Altdorf klauen die Diebe eine Kaffeemaschine und zwei Flachbildfernseher

Noch schlimmer als die Bempflinger Tennisspieler dürfte es am Wochenende allerdings den Turn und Sportverein im benachbarten Altdorf erwischt haben. Dort ist ein Unbekannter in der Nacht zum Montag gewaltsam in zwei Sportheime in der Kirchstraße eingestiegen. Nach Angaben der Polizei blieb der Täter zwar im alten Sporthaus erfolglos bei seiner Suche nach Wertvollem – dafür langte er im unmittelbar benachbarten Gebäude richtig zu: Er erleichterte den Verein um Bargeld, zwei Flachbildschirme, eine Gastro-Kaffeemaschine sowie diverse Alkoholika.

In diesem Fall ging der Einbrecher auch im Inneren ebenfalls rabiat vor. Er machte sich an Zwischentüren zu schaffen und brach außerdem einen Zigarettenautomaten auf, aus dem er eine noch unbekannte Anzahl Zigarettenschachteln mitgehen ließ. Beide Taten wurden am Montagvormittag zur Anzeige gebracht. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. Die Beamten schätzen den Schaden ebenfalls auf mehrere tausend Euro.