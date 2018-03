Grafenberg Einblicke in unbekannte Milieus

Grafenberg / Anne Laaß

Ein bisschen zufällig kam es schon, erzählt Manfred Knöll. Damit meint er seine Schöffentätigkeit. Seit fast 20 Jahren ist der Grafenberger nun in den Gerichtssälen unterwegs. Auf die Frage, wie es dazu kam, antwortet der 70-Jährige: „Ich habe mich beworben und zwar auf einen Aufruf hin.“ Neben den obligatorischen Personalien habe er auch etwas über seinen Beruf geschrieben. „Ich weiß nicht wie die Schöffen ausgewählt werden“, betont der 70-Jährige. Aber für ihn sei es schlüssig gewesen, einen Gymnasiallehrer als Schöffe in der Jugendstrafkammer einzusetzen. In der ersten Zeit nahm er dort als Schöffe an einigen Prozessen teil.

An seinen ersten erinnere er sich nicht mehr, dafür sind andere im Gedächtnis haften geblieben. „Sie sensibilisieren für gewisse Themen“, erklärt Knöll. Zudem habe er durch das Ehrenamt auch Einblicke in Milieus erhalten, die ihm bis dato fremd waren. Vor allem Eltern, die sich nicht um ihre Kinder gesorgt und sie vernachlässigt haben, fielen darunter. „So etwas kann zur Folge haben, dass Jugendliche mit dem Gesetz in Konflikt geraten“, sagt Knöll.

Bei der Beurteilung des Strafmaßes gibt es einen gewissen Spielraum, erklärte der 70-Jährige. Die Menschen sollen die „berühmte zweite Chance“ erhalten. Aber, wenn sich jemand bereits das dritte oder vierte Mal wegen des gleichen Vergehens verantworten muss, habe man das Gefühl, derjenige hoffe eher auf die Milde der Justiz. Auch Fälle in denen jemand erst 14 Tage vorher aus der Haft entlassen wurde und nun wieder vor Gericht steht, bringe die Justiz an ihre Grenzen.

Ein Prozess, der Knöll ebenfalls schockiert hat, war der des Wanderdealers. „Da bekamen wir in mehreren Sitzungstagen einen Einblick in die organisierte Kriminalität“, erklärt der 70-Jährige. Wichtig für ihn war, bei allen Fällen so objektiv wie möglich zu bleiben und aufgrund der Beweise zu urteilen. „Man sieht zunächst nur die Fassade“, erzählt der Grafenberger. Erst während der Verhandlung ließe sich erkennen, ob jemand tatsächlich kooperationsbereit sei, seine Tat bereut oder schlichtweg nicht einsieht, einen Fehler begangen zu haben. Ein Vorteil, so Knöll, sei auch, dass ein Schöffe lediglich die notwendigsten Informationen erhält. „Für das Urteil ist nur relevant, was während der Verhandlung gesagt oder verlesen wird“, so der 70-Jährige weiter.

Seine letzte Zeit als Schöffe war bei der kleinen Strafkammer am Landgericht Tübingen. Das Ehrenamt ist nämlich mit einer Altersbegrenzung versehen: Wer es ausüben möchte, sollte nicht älter als 69 Jahre sein. „Aus meiner Sicht, ist das Schöffenamt wichtig“, betont Knöll. Und das für beide Seiten. Zum einen erweitere es den Horizont des Ehrenamtlichen und die, die als Schöffen tätig sind, leisten ihren Beitrag und bringen ihre Rechtsauffassung mit ein. Es sei zwar eine Zusatzbelastung, da die Arbeit nachgeholt werden müsse, aber die Verhandlungstermine erhalte man rechtzeitig, um planen zu können. Ebenso gehören Fortbildungsveranstaltungen dazu.

„Als wir ein Frauengefängnis besuchten, gab es Beifall für die Männer“, erinnert sich Knöll und kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Die Frauen haben offen geredet und es sei gut gewesen, sich solche Einrichtungen anzusehen, um sich ein Bild davon zu machen. Der offene Vollzug hat den pensionierten Lehrer verblüfft. „Sie hätten jederzeit gehen können, aber die jungen Menschen haben es als Chance gesehen und dort ihre Abschlüsse gemacht“, beschreibt er die positiven Seiten. Viele haben im Gespräch gesagt, dass diese Strafe ein Wendepunkt war.