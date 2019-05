Traditionell am Pfingstmontag lädt die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde (DGM) zum Deutschen Mühlentag ein. Bundesweit werden mehr als 900 Wind-, Wasser und Motormühlen ihre Türe öffnen.

Rundgang und Schausägen

Die Bempflinger Trost-Mühle beteiligt sich erstmalig in ihrer Geschichte am Deutschen Mühlentag und lädt am Pfingstmontag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr zur Besichtigung ein. In der Getreidemühle wird es einen ausgeschilderten Rundweg geben, der Wissenswertes rund um die Müllerei und die faszinierende Mühlentechnik vermittelt. Außerdem wird das denkmalgeschütze Wasserrad in Betrieb sein. Auch die ehemalige Sägemühle, deren Technik noch komplett erhalten ist, kann besichtigt werden. Als besonderes Highlight wird dort ein Schausägen an einer inzwischen sehr seltenen Horizontalsäge stattfinden. Nach der Besichtigung lädt das idyllische Ambiente am Mühlbach zum Verweilen ein.

Eigentlich sind es zwei

Bei der Trost-Mühle handelt es sich genau genommen um zwei Mühlen. Eine Getreide- und eine Sägemühle, die beide vom Wasser der Erms angetrieben wurden. Noch heute führt der romantische Mühlkanal Wasser von der Erms zu einem der letzten voll funktionsfähigen Wasserräder der Region und zu einer Turbine, die Strom produziert, welcher ins Netz eingespeist wird.

Der reguläre Mahlbetrieb wurde bereits 2012 eingestellt. Die Mühlentechnik ist aber noch immer voll funktionsfähig und kann über vier Stockwerke besichtigt werden.

Inzwischen lenkt Müllertochter Andrea Trost die Geschicke der Mühle. Sie betreibt einen kleinen Mühlenladen, mit klassischen Mühlenprodukten sowie einer Auswahl an Bio-Lebensmittel und Dekorationsartikeln. Im ehemaligen Sägewerk hat inzwischen ein Festsaal seinen Platz gefunden.

Bereits am 9. Juni wird um 20.15 Uhr im SWR die Dokumentation „Mühlenträume zwischen Eifel und Schwarzwald“ zu sehen sein. Fernsehautorin Catherine von Westernhagen und ihr Kamerateam haben vergangenes Jahr drei Tage rund um die Mühle gefilmt und die Geschichte der Mühle und ihrer Menschen eingefangen. Die Trost-Mühle wird eine von acht Mühlen sein, die in der 90-minütigen Dokumentation vorgestellt werden.

Info Weitere Infos gibt es unter www.trostmuehle.com.