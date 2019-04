Für die Einwohner war es das Jahrhundertereignis schlechthin: die offizielle Freigabe der Ortsumfahrung von Grafenberg. Dementsprechend groß war der Andrang, als Landesverkehrsminister Winfried Hermann und Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, die neue Trasse im Zuge der B 313 für den Verkehr freigaben.

Die Grafenberger trotzten Wind und Wetter, kamen in großer Zahl, um dem feierlichen Zeremoniell beizuwohnen, das vom Musikverein mit zünftigen Klängen umrahmt wurde. Sie hörten, wie Regierungspräsident Klaus Tappeser darauf hinwies, dass die Ortsumfahrung nicht nur für Grafenberg von großer Bedeutung sei, sondern auch für die gesamte Region. Schließlich sei die B 313 eine wichtige Verbindung von der Alb in den Raum Stuttgart.Er bedauerte es, dass Bürgermeisterin Annette Bauer aus Krankheitsgründen nicht anwesend sein konnte. In ihr verliere Grafenberg eine engagierte und kompetente Bürgermeisterin. „Wir grüßen sie von hier“, so Tappeser, „und wünschen ihr nachhaltige Gesundheit.“ Den Grafenberger Bürgern wünschte er, sie mögen die neu gewonnene Freiheit nutzen, denn die Lebensqualität werde sich deutlich verbessern.

Staatssekretär Steffen Bilger lobte die Grafenberger Bürger, den Gemeinderat und Bürgermeisterin Annette Bauer für ihre Hartnäckigkeit, die letztlich mit dafür sorgte, dass das Projekt so zügig verwirklicht werden konnte. Er erwähnte auch Altbürgermeister Holger Dembek, der während seiner Amtszeit wertvolle Vorarbeiten für die Ortsumfahrung geleistet habe. Die Ortsumfahrung werde 87 Prozent des Durchgangsverkehrs aus dem Ort herausnehmen, was die Wohnqualität deutlich verbessern werde. Auf jeden Fall seien die knapp zwölf Millionen Euro gut investiertes Geld.

Verkehrsminister Winfried Hermann begann seinen Redebeitrag mit einer Anekdote, die anschaulich macht, wie es kam, dass er sich für die Grafenberger Ortsumfahrung stark machte. Vor gut fünf Jahren sei er in einer anderen Angelegenheit in der Gegend gewesen. Und da sei Annette Bauer auf ihn zugegangen und habe ohne Umschweife zu ihm gesagt: „Ich brauche eine Umgehungsstraße.“ Daraufhin habe er sich die Situation vor Ort angeschaut und gedacht, dieses Projekt ist doch eigentlich überschaubar. In Vertretung von Bürgermeisterin Bauer sagte Gemeinderat Rudolf Rampf, dass die alte B 313 den Ort in zwei Hälften gespaltet hätte. „Es gab keine richtige Ortsmitte“, so Rampf, „und die direkten Anwohner haben am meisten darunter gelitten.“ Nach langjährigem, zähem Ringen sei man aber jetzt am Ziel. Alle seien sehr angetan von der hohen Kompetenz aller am Bau Beteiligten.