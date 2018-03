Ehrentag Ein wahrlich bewegtes Leben

Metzingen / Peter Swoboda

Der langjährige Vorsitzende der Landsmannschaft der Ostpreußen, Westpreußen und Pommern, Heinz Scheffler, feiert heute seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar stammt aus der ostpreußischen Stadt Königsberg.

Mitte Oktober 1948 wurde Heinz Scheffler aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Zusammen mit rund 300 anderen Gefangenen wurde er im Eisenbahnwaggon Richtung Deutschland gebracht. Frankfurt/Oder war die erste deutsche Station. Von dort schrieb er auch eine Postkarte an seine Mutter, die mittlerweile in Urach gelandet war. Am 4. November kam Heinz Scheffler schließlich in Urach an. Am 1. Januar begann Scheffler bei der Weberei Gross in Urach eine Ausbildung zum Textil-Techniker. Im Jahr 1952 legte er am Staatlichen Technikum für Textilindustrie erfolgreich die Prüfung ab. Während dieser Zeit lernte er auch seine Frau Ilse, eine Metzingerin, kennen. Mittlerweile ist das Paar seit 64 Jahren verheiratet. Heinz Scheffler musste sich nicht integrieren, wie er selbst sagt, denn er war ja Deutscher. Beruflich ging es schnell voran für ihn. Bis 1963 war er in diversen Webereien tätig, dann wechselte er in die Metallindustrie, arbeitete bis 1992 bei Junkers in Neckartenzlingen. Als das Werk geschlossen wurde, ging Heinz Scheffler im Alter von 64 Jahren in Rente. Schon davor ging er seiner großen Leidenschaft nach: fotografieren und filmen.

Zudem engagierte er sich bei der TuS Metzingen, war Kassier und Kassenprüfer, was ihm die Ehrenmitgliedschaft einbrachte. Im Jahr 1995 bekam er die Landesehrennadel für 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Richter am Arbeitsgericht Stuttgart. Seit dem Jahr 2000 ist Heinz Scheffler Erster Vorsitzender der Landsmannschaft Ostpreußen, Westpreußen, Pommern. Eine weitere große Leidenschaft war das Reisen mit seiner Frau. Die beiden kamen weit herum. Selbstredend waren sie auch schon mehrmals in Königsberg. „Da“, sagt Ilse Scheffler, „habe ich meinen Mann zum ersten Mal weinen gesehen.“ Weil es freilich eine hochemotionale Sache war.

Gefeiert wird heute, aber nur im engsten Familien- und Freundeskreis.