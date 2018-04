Riederich Ein Tisch, zwei Stühle

Der gleichnamige Verein, „Nein, lass das!“ will auf spielerische Art über das Thema sexuelle Gewalt an Kindern aufklären. © Foto: Anne Laass

Riederich / Anne Laaß

Empfehlungen hat es bereits vor ein paar Jahren gegeben, doch wo bleiben die Konzepte? Diese Frage stellt sich Josefine Barbaric. Es geht um das, wie sie sagt, essenzielle Thema der Prävention von Kindern vor sexuellem Missbrauch. „Sie müssen bedenken, dass in jeder Schulklasse mittlerweile zwei Kinder davon betroffen sind“, sagt die zweifache Mutter. Aus ihrer Sicht handle die Politik, ob auf Bundesebene oder Kommunal, nicht schnell genug. Zwar gebe es allerhand gute Vorsätze, aber kaum konkrete Konzepte. Barbaric hatte es sich im vergangenen Jahr zur Aufgabe gemacht, dieses Tabuthema anzusprechen und die Aktivitäten der Politik genau zu überprüfen.

Taten statt nur zu reden

Mit ihrem Buch für Kleinkinder, in dem ein Junge spielerisch lernt, dass auch er Rechte hat, hat sie dem oftmals totgeschwiegenen Thema den Kampf angesagt. „Offenheit ist wichtig“, betont sie und ergänzt, „Wir müssen anfangen darüber zu reden.“ Um dieser Einstellung eine Plattform zu geben, hat sie im vergangenen Jahr den Verein „Nein, lass das!“ in Riederich gegründet. Der Erlös der verkauften Kinderbücher mit dem gleichnamigen Titel, geht auf das Spendenkonto des Vereins, um damit Präventionsprojekte zu unterstützen. Kürzlich hatte Barbaric auch einen Termin beim Landtagsabgeordneten Thomas Poreski.

Manche würden sagen, dass die Kinderbuchautorin damit schon einiges erreicht hätte. Ihr persönlich reicht es nicht. In Riederich wollte die 42-Jährige einen Informationstag veranstalten. Mit dabei wäre Irmi Wette mit ihrer „Konstanzer Puppenbühne“ sowie „Wirbelwind“, ein Verein gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, und die Hilfsorganisation für Opfer, der „Weiße Ring“. Die Organisation gestalte sich für Barbaric, die es im Auftrag von Wette macht, jedoch alles andere als leicht, erzählt sie. Zwar ist ihr Bürgermeister Tobias Pokrop anfangs entgegengekommen, aber seit einiger Zeit herrscht eher Funkstille zwischen beiden Parteien. Die Buchautorin wirft dem Bürgermeister vor, sich nicht für das so wichtige Thema zu interessieren. „So geht es nicht“, bekräftigt die zweifache Mutter ihre Ambitionen. Sie habe sich mit dem Förderverein der Gutenbergschule und der Fachbearbeiterin für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, Stephanie Beck, in Verbindung gesetzt. Allerdings, so erklärt Barbaric, sei sie auf wenig Verständnis gestoßen, was zum einen die Unterstützung des Infotages anbelangt, und zum anderen die Prävention in den Riedericher Kindergärten. „Ich will nicht mein Buch verkaufen“, betont die 42-Jährige. Schließlich gehe jeder Cent an den Verein. Sie habe sich eigentlich gut vorstellen können, dass der Förderverein der Schule mit einem Kuchenbasar mit von der Partie ist, wenn der Infotag denn zustande kommt. Enttäuschend waren daher die aus ihrer Sicht ablehnenden Rückmeldungen.

„Alle reden viel, aber wo sind die Taten“, fragt die zweifache Mutter. Sie hatte sich von der Gemeinde deutlich mehr Hilfe erwartet, in finanzieller und räumlicher Hinsicht. Bürgermeister Pokrop weist das indessen von sich und der Gemeinde. „Wir haben ihr die Hand gereicht und Räumlichkeiten für die Veranstaltung angeboten“, sagt der Rathauschef. Er habe sogar geraten, dass Puppentheater als „Magneten“ zu nutzen. Für die Kinder wäre dies eine willkommene Einladung und die Eltern könnten sich an den Ständen informieren, merkt der 40-Jährige an. Für ihn sei es eine Pflicht, die Vereine in der Gemeinde zu unterstützen, „was wir bisher auch in unterschiedlichen Bereichen getan haben“, weist Pokrop auf die diversen Projekte, wie den Kunstrasenplatz hin.

Und selbstverständlich sei das Thema Prävention für die Gemeinde wichtig. „Ja, das machen wir, wenn es in die Prozesse passt“, erklärt Pokrop. Es soll wohl 2019 aufgenommen werden. Barbaric schlägt indessen vor, sich nochmals an einen Tisch zu setzen, um die Informationsveranstaltung bestmöglich auf die Beine zu stellen. Was die zeitlichen Abläufe angeht, mahnt sie an, dass Kinder regelmäßig Opfer sexueller Gewalt werden. Mit den Folgen müssen sie dann ein Leben lang kämpfen.