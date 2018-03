Bempflingen Ein Stern, der 13 Jahre leuchtete

Von Anja Weiß

Viel hat das „Bempflinger Engagement für Leben im Alter“, kurz BELA, in den vergangenen 13 Jahren bewegt: Seit der Gründung gab es etliche Aktionen für die Bewohner des Seniorenzentrums „Im Dorf“, außerdem wurden Spenden gesammelt, um die Aufenthaltsräume zu verschönern – doch nun steht das Ende bevor. Am Mittwoch ist um 19.30 Uhr die reguläre Mitgliederversammlung, gleich im Anschluss eine außerordentliche, in der die Auflösung des Vereins beschlossen werden soll. Schon im vergangenen Jahr wurde niemand gefunden, der die Vorstandsämter weiterführen wollte. Weshalb die bisherigen Amtsinhaberinnen dies interimsmäßig nochmals übernommen haben, doch nun soll endgültig Schluss sein. Die Zahl der Ehrenamtlichen sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen, erzählt die Vorsitzende Helga Geisel. Frauen seien heute überwiegend berufstätig und haben so weniger Zeit für soziales Engagement, vor allem an den Nachmittagen. Und die, die noch dabei sind, sind aus Altersgründen nicht mehr so fit. „Sie wollen keine Verpflichtungen mehr,“ erklärt Geisel, „es wird ihnen einfach zu viel“.

Kooperation mit der Kirche

Ganz enden wird das Engagement im Seniorenzentrum aber dennoch nicht: Die Cafeteriagruppe wird unter neuer Leitung weiterarbeiten, auch die Nachmittage mit den Hausbewohnern wird es, wahrscheinlich unter dem Dach des Krankenpflegevereins, weiterhin geben. Es ist eine Kooperation mit der Kirchengemeinde geplant, denn viele der Angebote sollen weiter bestehen, etwa Gottesdienste oder die Feiern zu den Jahreszeiten.

Wobei es in den vergangenen Jahren bereits Änderungen gegeben hat. So werden heute vier Frauen beschäftigt, die einiges machen, was sich einst BELA auf die Fahnen geschrieben hat, um das Seniorenzentrum möglichst attraktiv zu machen, wie Beschäftigungen für die Bewohner. Von Beginn an wollte der Träger des Zentrums und die Gemeinde den Bewohnern möglichst viel bieten, blickt Helga Geisel zurück, einer der Wege dahin war der Förderverein, der vor allem für Freizeitaktivitäten und zusätzliche Ausstattung in den Gemeinschaftsräumen sorgte.

So gab es ziemlich zu Beginn die Aktion „Ein Stern bringt Licht“: Auf dem Martinimarkt wurden Sterne verkauft, vom Erlös investierte der Verein in die Verschönerung der Cafeteria. In der gab es auch regelmäßig ein buntes Unterhaltungsprogramm, von der Modenschau bis zum gemeinsamen Lieder singen oder Gottesdienstfeiern. Rund 40­­­ 000 Euro hat der Förderverein im Lauf der Jahre erwirtschaftet und ins Seniorenzentrum investiert, die jüngste Anschaffung war ein E-Piano, um die Gesangsrunde besser begleiten zu können.

Dabei waren die Geldspenden gar nicht das Entscheidende. Viel wichtiger war die Zeit, die die Engagierten den Senioren geschenkt haben, sei es, um gemeinsam mit ihnen etwas zu machen, zum Basteln oder Kuchen backen. Mehr als 2000 Stunden waren es, hat Helga Geisel ausgerechnet. So wird Wehmut mitschwingen, wenn die Mitglieder die Auflösung des Vereins beschließen, aber es bleibt das Wissen, dass das, was geschaffen wurde, in Teilen weitergeführt wird. Der Stern, der einst aufgegangen ist, um Licht zu bringen, wird weiterleuchten, wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so oft und so hell wie bisher.