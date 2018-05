Dettingen Ein stattlicher Spiegelkarpfen bringt die Königswürde

anderloch / Von Wieland Lehmann

Zanderloch: Der Name setzt Assoziationen frei, doch die regionalen Angler wissen: Es handelt sich um den Namen des Vereinsheims des Fischereivereins Ermstal, das 2001 errichtet wurde. Gegründet wurde der Verein 1962, 1975 schloss man sich mit dem Fischereisportverein Urach zusammen. Doch nicht nur Angler aus den beiden Kommunen gehören dem Verein an, der Name Fischereiverein Ermstal verweist auf Mitglieder aus den umliegenden Gemeinden. Der Gewässerbereich für den Verein ist weiträumig. Es sind der Stausee in Glems, der Floriansee, der Stettertbachsee, der Baggersee Koch in Risttissen, Abschnitte des Neckars bei Neckartailfingen und natürlich die Erms von Bad Urach bis Bempflingen.

Der Himmelfahrtstag gilt auch als Vatertag, doch für die Vereinsmitglieder ist das der traditionelle Tag des Königsfischens. Fischerkönig und Fischerprinz erhalten zum Zeichen ihrer Würde die Ketten umgehängt, die nun auch schon viele kleine Medaillen zieren, mit Fischsymbol auf der Vorder-, Name und Datum auf der Rückseite. Wer also würde an diesem Donnerstag mit seinem schwersten Fang diese Ehre erhalten? Die Wetterprognose ließ keine guten Erwartungen aufkommen. Würde das Königsfischen auch bei Regen den gewünschten Erfolg bringen? Gegen 11 Uhr fing es tatsächlich an zu regnen, doch dann hörte es bald auf.

Gespannt wartete man, wer gegen 13 Uhr mit seinem Fang zur Waage treten wird. Es war Uwe Kuhn mit sieben Fischen. Drei Forellen hatte er im Stausee geangelt, dazu einen Karpfen. Der brachte knapp ein Kilo auf die Waage. Vier Forellen hatte er in der Erms gefangen. Es sei noch einmal daran erinnert: Um zu sichern, dass alle Gewässer gleichmäßig befischt werden, hatte man 2016 den Bewertungsfaktor geändert, schließlich sollte ein gewichtiger Karpfen bei der Anerkennung des Fanges nicht einem stattlichen Zander (der gerade Schonzeit hat) um Wasserlängen voraus sein. Und eine Forelle musste gewichtsmäßig auch zu ihrem Recht kommen. Die größte von Uwe Kuhn könnte also nach der Bewertung mit über zwei Kilo den Anspruch auf die Krone behaupten.

Doch dann kam Uwe Schur mit seinem Fang aus dem Baggersee aus Rißtissen, einem stattlichen Spiegelkarpfen mit einem Gewicht von 3,2 Kilo, einer Länge von über einem halben Meter. Da war schon entschieden, wer die Königswürde erhält, denn keine weiteren Angler präsentierten ihren Fang. Zwei aktive Angler des Vereins nahmen zwar teil, doch ihrem Fang blieb die Messung versagt.

So hängte Michael Gerg, Vorsitzender des Vereins, unter dem Beifall der Besucher des Königsfischens Uwe Schur die schwere Kette als diesjähriger Fischerkönig um den Hals. Uwe Kuhn blieb nur der zweite Platz, er war ja im vorigen Jahr auch bereits Fischerkönig. Beide kommen übrigens aus Metzingen. Einen Fischerprinzen gibt es in diesem Jahr nicht, denn keiner der Jugendangler, es gibt davon 15 im Verein, hat sich offenbar diesmal um die Prinzenwürde bemüht.

Bereits vor dem eigentlichen Ereignis hatten sich viele Besucher am und im Zanderloch eingefunden, stärkten sich mit Steak, Pommes, Kartoffelsalat und natürlich mit geräucherten Forellen. Und auch nach der „Krönung“ blieb man im familiären Rahmen beisammen, konnte über Gewässer, Fische, Anglertechniken fachsimpeln.