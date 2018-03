Neckartenzlingen Ein Preis aus der Holzklasse

Neckartenzlingen / Peter Swoboda

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres war Baden-Württembergs Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu Besuch in Neckartenzlingen. Im März vergangenen Jahres ließ er sich die Konstruktion der neuen Geh- und Radwegbrücke über den Neckar erklären, gestern war es erneut die Brücke, die ihn veranlasste, in die Gemeinde am Zusammenfluss von Erms und Neckar zu kommen.

Gestern hat der Minister der Gemeinde Neckartenzlingen einen Preis für die Brücke übergeben. Die Pro-Holz-Baden-Württemberg lobte im vergangenen Jahr einen Wettbewerb aus. Alle Kommunen im Land waren aufgerufen, sich mit Projekten rund um den Baustoff Holz einzureichen. 40 Wettbewerbsbeiträge wurden eingereicht, darunter auch Neckartenzlingen mit der neuen Geh- und Radwegbrücke, deren Holzkonstruktion einmalig ist. Es handelt sich bei der Auszeichnung um einen Sonderpreis, den so genannten Publikumspreis „Holz-Pro-Klima. Dieser wurde online gewählt. 10 000 Bewertungen wurden abgegeben.

Peter Hauk überrreichte den Preis im Rahmen eines Brückenbau-Symposiums, das gestern in der Melchior-Festhalle abgehalten wurde. Zum Symposium trafen sich rund 80 Architekten, Ingenieure, Brücken- und Holzbauexperten. Die Firma Schaffitzel Holzindustrie, die die Neckartenzlinger Brücke konstruiert und gebaut hat, war Mitveranstalter des Symposiums. Über Geschäftsführer Jörg Schaffitzel sagte Peter Hauk, er sei ein Brückenbauer, der mit seinen Bauwerken Menschen zusammenführe. Holz sei ein nachhaltiger Baustoff, der immer öfter verwendet werde. „Dies“, so der Minister weiter, „ist eine hervorragende Baukultur.“ Brücken seien menschliche Verbindungswege etwa über Flüsse, die sonst trennend seien.

„Moderne innovative Holzbrücken“, so hauk, „gehen einen Schritt weiter als Brücken aus Stahlbeton, Aluminium oder Stahl.“ Damit spielte er auf die Klimafreundlichkeit von Holz an. Holzbauwerke binden in der Tat CO 2 . Wie Ortsbaumeister Jürgen Brandt schon vor einem Jahr sagte, war es bei der Brücke ein Ziel, mehr CO 2 zu speichern, als durch den Bauprozess ausgestoßen wird. „Wir“, sagte denn auch Peter Hauk, „müssen alles dafür tun, was wir aufbieten können, um CO 2 zu speichern.“ Das heißt: So viel Holz verbauen wie möglich. Baden-Württemberg habe im Holzbau mittlerweile den Spitzenplatz erklommen, den es zu verteidigen gelte.

Um noch mehr Menschen von der positiven Seite von Holzbauwerken zu überzeugen, schweben dem Minister Fortbildungsveranstaltungen für Feuerwehrleute und Brandschutzbeauftrage vor. Bei denen herrsche vielfach noch die Urangst vor, Holzgebäude würden schneller niederbrennen, als andere Gebäude. „Dabei“, so Hauk weiter, „ ist Holz hitzebeständiger als etwa Beton.“ Er freue sich darüber, dass sich Holz immer mehr durchsetze, vor allem im Sanierungsbereich.

„Ich freue mich sehr“, so Minister Hauk, „dass die Neckartenzlinger Brücke den diesjährigen Publikumspreis erhält. Und ich hoffe, dass damit im ganzen Land ein Zeichen gesetzt wird.“ Sprach’s und überreichte Bürgermeisterin Melanie Gollert die Urkunde. Diese bedankte sich, auch bei den den vielen Neckartenzlinger Bürgern, „die fleißig im Internet gevotet haben“. Sie sei sehr froh über den Preis, schließlich habe der Gemeinderat jahrelang darum gekämpft, „dass wir überhaupt eine Brücke bekommen“. Anschließend machten sich alle Anwesenden auf zur Brücke, um sie zu besichtigen.