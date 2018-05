Metzingen Ein planerisches Wunderwerk

Metzingen / Von Michael Koch

Wieder wandelt Metzingen sein Gesicht. Diesmal auf dem 6,5 Hektar großen ehemaligen G&V-Areal. Mit dessen Umgestaltung vom Firmenareal zur Shoppingzone verdoppelt die Outletcity annähernd ihre Größe. Wie es auf der Großbaustelle, die insgesamt eine dreistellige Millionensumme an Investitionen verschlingen wird, vorangeht, war Thema beim 35. Unternehmergespräch der Stadt Metzingen, bei dem die Holy AG als Gastgeber fungierte.

„Wir hätten sie gerne schon ein paar Jahre früher hier begrüßt“, sagte Holy-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Bauer zu den mehr als 100 Vertretern aus der Wirtschaft. Bekanntlich hatten aber Auseinandersetzungen mit benachbarten Kommunen das Planverfahren in die Länge gezogen, ehe es zu einer gütlichen Einigung kam.

Fünf neue Gebäude

So entstehen derzeit vier neue Geschäftshäuser, ein Gastro-Haus und das neue Aushängeschild, das Hugo-Boss-Outlet. Dieses erreicht mit einer Verkaufsfläche von 5500 Quadratmetern eine beeindruckende Dimension und wird von Bauer als „klares Bekenntnis des Konzerns zum Standort Metzingen“ gewertet. Unter dem gesamten Gelände zieht sich eine Tiefgarage hindurch. Deren erster Abschnitt mit Zufahrt von der Christian-Völter-Straße soll schon im Juni in Betrieb genommen werden. Damit kann auch wieder das Parkhaus hinter dem ehemaligen Adidas-Store genutzt werden. Der zweite Abschnitt der Tiefgarage soll bis Ende August/September fertig werden. Zu diesem Zeitpunkt können auch wieder die Geschäfte entlang der Reutlinger Straße geöffnet werden (früher zum Beispiel Adidas). Aus drei Läden wurden hier sechs gemacht. Die Tendenz geht eher zur Kleingliedrigkeit, was für die gesamte Outletcity gilt.

Nachdem wegen der erwähnten Abstimmungsschwierigkeiten genügend Zeit für eine ausgiebige Bürgerbeteiligung blieb, finden sich tatsächlich etliche Vorschläge in der Umsetzung wieder. Allem voran die Tiefgarage: „Sie kostet richtig viel Geld, sie ist aber auch die beste Lösung. Davon bin ich bis heute überzeugt“, so Wolfgang Bauer. Als Erinnerung: Der ursprüngliche Entwurf sah auf dem Gelände ein Parkhaus und eine Durchgangsstraße vor, „der Vorschlag aus der Bevölkerung, das Areal autofrei zu halten, war aber genau richtig“.

Seit Baubeginn im Oktober 2017 wird auf der Baustelle Vollgas gegeben. Bis zu 200 Arbeiter sind zeitgleich zugange, parallel zu den Abrissarbeiten von alten G&V-Gebäudeteilen hat der Bau der Tiefgarage, von fünf Gebäuden, zusätzlich des Boss-Outlets und des Umbaus des „Adidas-Gebäudes“ samt Parkhaus Fahrt aufgenommen. „Auch für uns ist das ein richtiges Projekt, bislang liegen wir sogar vor dem Zeitplan“, lobte Bauer alle am Bau Beteiligten.

Beginn als Teilzeitkraft

Er erinnerte aber auch nochmals an die Anfänge der Outletcity, die 1995 gegründet wurde. Als Mitarbeiter der Hugo Boss AG habe er die Brüder Holy kennengelernt. Als diese den Modekonzern verkauft hatten, ging bei Wolfgang Bauer die Anfrage ein, ob er den Holys bei ihren Unternehmen helfen könnte. Tageweise als Freiberufler ließ er sich darauf ein. Als er dann in den USA auf das Konzept der Outlets stieß, war schnell die Erkenntnis geboren, dass dieses Geschäftsmodell auch nach Europa schwappen würde. „Zunächst waren die Gebrüder Holy nicht so begeistert von der Idee, mitten in der Stadt Outletstores zu bauen“, erinnert sich Bauer. Zunächst sollte es nur ein Café sein, daraus wurde allerdings mit etwas „Bauer-List“ das Escada-Gebäude. Der zweite Neubau war dann der Joop-Turm.

Die weitere Entwicklung ist heute für jedermann sichtbar, inzwischen sind mehr als 250 Mitarbeiter für die Holy AG tätig. Und die Entwicklung geht weiter. Ist das G&V-Areal erstmal fertiggestellt, dann sieht Bauer über einen Innenstadtring eine hervorragende Verbindung zwischen Outletcity und Innenstadt. Ein Fußgänger- und Parkleitsystem täten dann noch Not. Als größte Herausforderung für den Standort sieht er die Konkurrenz im Internet. „Metzingen war deswegen das erste Outlet mit eigenem Onlineshop. Das ist bei uns der am stärksten wachsende Bereich.“

Dennoch liegt der Schwerpunkt natürlich auf dem Shoppen vor Ort. „Billig einkaufen kann man im Netz, wir müssen deshalb eine besondere Aufenthaltsqualität und ein Einkaufserlebnis schaffen.“ Mit dem neuen Areal, das sich mit dem Platz in der Mitte auch für Events gut eignet, sei hierfür ein weiterer Schritt getan.

Metzingens Finanzbürgermeisterin Carmen Haberstroh zeigte sich beeindruckt von dem Baustellenrundgang und erinnerte daran, dass die Outletcity dazu beitrage, dass die Zahl der Arbeitsplätze in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen sei. Aktuell arbeiten dort 1500 Menschen, etwa weitere 1000 Plätze entstehen auf dem G&V-Areal.