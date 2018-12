Metzingen Ein Markt voller guter Zwecke

Metzingen / Anne Laaß

Er ist wohl mittlerweile schon zum festen Termin im Kalender der Neugreuther geworden: der Weihnachtsmarkt. Er feierte nun sein fünfjähriges Bestehen. Entstanden ist der Weihnachtsmarkt durch die Idee, auch etwas im Neugreuth zu machen, wie Organisatorin Silvia Kneissler erzählte. Angefangen habe der kleine Weihnachtsmarkt quasi mit zwei Ständen, wobei einer vom Tennisclub Grafenberg betreut wurde. Nun sind es deutlich mehr Stände, die die unterschiedlichsten Waren anbieten: Zum Beispiel kalte Füße musste am Samstag im Neugreuth wohl kaum ein Besucher haben. Hier wurden selbstgestrickte Socken in allerlei bunten Farben verkauft, und zwar für einen guten Zweck, wie Rosemarie Kalmbach sagte. Ein Teil des Erlöses gehe an ein Patenkind aus dem SOS-Kinderdorf.

Ebenfalls für eine gute Sache, nämlich für das Schullandheim, verkaufte die Klasse 4b der Neugreuthschule Stiftehalterboxen, Überraschungstüten, Walnüsse und Waffeln. „Es läuft gut“, erklärte Sabine Köhler. Die Elternvertreterin lobte das Engagement der Klasse und der Eltern, die trotz der Kälte und der kurzfristigen Planung alles auf die Beine gestellt hatten. „Wir haben eine tolle Klasse“, so Köhler weiter. Für die Kleinen standen derweil Vertreter des Kindergartens bei frostigen Temperaturen am hübsch dekorierten Stand. Sie verkauften unter anderem Plätzchen. Für all diejenigen, die noch nach der passenden Dekoration für Weihnachten suchten, gab es ebenfalls etwas auf dem Neugreuther Markt. Gut frequentiert war indessen der Stand des Tennisclubs Grafenberg, der wieder mit dabei war. Hier konnten sich die Besucher verpflegen und im nahegelegenen Zelt gemeinsam essen. Gegen die Kälte half aber auch der eine oder andere Kinderpunsch.

Um all das auf die Beine zu stellen, hat Silvia Kneissler tatkräftige Hilfe. Durch Bekannte und Kontakte in der Schule konnte nicht allein das Zelt organisiert werden, sondern auch der Waffelstand der Viertklässler. Somit scheint die Idee, im Neugreuth etwas zu machen, dahingehend erreicht, dass man sich gegenseitig unterstützt. Eine große Hilfe war auch die Familie, die tatkräftig mit anpackte. Ihr Mann und die beiden Kinder, Patricia und Maximilian, gehören somit zum Organisations-Team, erzählt Silvia Kneissler stolz.

So verkaufen sie die Lose und teilen die Gewinne aus. Mithilfe von Sponsoren ist vom Schal über Mützen, Getränke und Pferdefiguren alles dabei. Es sei schon ein gewisser Aufwand, so die 43-Jähirge. Allein drei Tage sei sie damit beschäftigt, die Nummern auf die Gewinne zu kleben, und das sind immerhin 600 Stück. „Angefangen haben wir mit 300“, erklärte Kneissler. Zudem kümmere sie sich auch um die die nötigen bürokratischen Dinge, wie eine Ausschankgenehmigung. Aber all das kommt auch einem guten Zweck zu. „Wir haben vier Jahre lang für die Deutsche Krebshilfe gespendet, in diesem Jahr geht der Erlös aber an die Arche“, erklärte die 43-Jährige. Die Arche in Kusterdingen sammle Geld für Kinder, die nicht mehr ohne Hilfe atmen können. Als Mutter sei es ihr einfach ein Anliegen, solche Projekte zu unterstützen, und gleichzeitig noch etwas für die Neugreuther zu tun.

Für das kommende Jahr planen Silvia Kneissler und ihr Team zudem ein Sommerfest und selbstverständlich auch wieder den Weihnachtsmarkt.