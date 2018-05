Metzingen Ein Königreich für den ganz großen Regenmacher

Metzingen / Von Peter Swoboda

So etwas hat Detlef Schollmeier noch nicht erlebt: eine dermaßen heftige und schnelle Obstbaumblüte wie in diesem Jahr. Dabei ist der Leiter des städtischen Obstbaubetriebs in Metzingen schon mehr als 30 Jahre im Geschäft. Dabei war die Blütezeit so kurz, dass die Bienen mit dem Bestäuben nicht hinterhergekommen sind. Sie mussten ja erst mal aus der Winterruhe kommen und sich berappeln. „Beim Obst“, sagt Schollmeier, „war das eine Vollblüte.“ Doch dass die Bienen zu spät gekommen sind, sei gar nicht so schlimm, damit hat sich der Behang von selbst reguliert. So sieht man an den Ästen noch immer nicht bestäubte Blüten, doch die meisten sind bereits abgefallen.

Schollmeier hofft sogar, dass im sogenannten Juni-Fall noch mehr Blüten abgehen werden, sonst gibt es zu viele Äpfel, die zu klein würden. Sollte jedoch der Juni-Fall eintreten, erwartet der Fachmann eine Normalernte bei den Äpfeln. Bei den Süßkirschen sieht es dagegen nicht so gut aus, denn deren Blüte war noch früher dran als die Apfelblüte. Schollmeier erwartet lediglich 30 bis 40 Prozent einer Vollernte. Das weitaus größte Problem im Obstbau ist die seit Wochen anhaltende Trockenheit. Vor allem bei jungen Apfelbäumen haben die Mitarbeiter des städtischen Obstbaubetriebs bereits gießen müssen. „Dafür“, so Detlef Schollmeier, „halten wir extra die Baumscheiben frei. In den Reihen der anderen Bäume sind die Arbeiter mit dem Reihenputzer durchgefahren, um die Erde aufzulockern“.

Alles aufgebraucht

Noch im Januar gab es 96 Liter pro Quadratmeter an Niederschlägen, sodass die Winterfeuchte sehr gut gewesen sei. „Im Januar“, so Schollmeier, „war der letzte nennenswerte Niederschlag. Das ist jetzt alles aufgebraucht. Diese Arbeit müsse man zusätzlich nebenher erledigen. Das ist ja nicht unser Hauptgeschäft“, so Schollmeier weiter.

Ansonsten geht alles seinen gewohnten Gang. Momentan sei die Inkubationszeit für den Feuerbrand, aber jetzt könne man sowieso nichts mehr dagegen tun. Feuerbrand ist eine gefährliche, durch das Bakterium Erwinia amylovora verursachte Pflanzenkrankheit. Sie befällt vor allem Kernobstgewächse und kann sich seuchenartig schnell ausbreiten. Einen befallenen Ast sollte man laut Schollmeier bis ins Gesunde hinein ausschneiden und zwar sofort. Wichtig sei, dass das befallene Gehölz sofort vom Baum entfernt wird. Ansonsten müsse man natürlich auf den Apfelwickler achten. Detlef Schollmeier hat seit Mitte April entsprechende Pheromonfallen aufgehängt. Anhand dieser Fallen kann man erkennen, ob etwas gegen den Apfelwicker unternommen werden muss. Je nachdem, wieviele männliche Falter in die Falle gehen.

Mit Nützlingen ist das Areal des städtischen Obstbaus im Neugreuth laut Schollmeier gut bestückt. Es gibt jede Menge Florfliegenlarven und Larven des Marienkäfers, beide Arten sind auf Blattläuse aus. Doch von diesen gibt es zurzeit eher wenig. Und gegen die Blutlaus hilft die Blulaus-Zehrwespe.

Im Weinbau spielt die anhaltende Trockenheit noch keine Rolle. Im Weinberg hält die Winterfeuchte noch an. „Reben“, sagt Jörg Waldner, Geschäftsführer der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen, „haben ein anderes Wachstum als Bäume und sie haben keine großen Blätter.“ Außerdem stammen Rebstöcke aus heißeren Gegenden, sodass sie schon einiges aushalten. Dennoch hätte Waldner nichts dagegen, wenn es mal wieder regnen würde. 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter dürften es schon sein.

Noch keine Auswirkungen hat das Wetter auf das Glemser Pumpspeicherwerk. Nach Aussage von Dagmar Jordan von der Pressestelle der EnBW.