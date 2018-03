Bempflingen Ein Herbst voller Baustellen

Bempflingen / Anja Weiß

Die Brücke der Kreisstraße 1232, die zwischen Bempflingen und Großbettlingen über die Bahnlinie führt, soll in der zweiten Jahreshälfte saniert werden. Dem stimmte der Kreistagsausschuss für Technik und Umwelt zu. Zusammen mit der Sanierung eines Teilstücks der Straße werden die Kosten auf rund 900 000 Euro geschätzt.

Das Kreisstraßenbauamt erfasst und bewertet regelmäßig den Zustand der rund 220 Kilometer an Kreisstraßen und priorisiert dementsprechend die Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen, wofür im Kreishaushalt insgesamt jährlich 2,5 Millionen Euro vorgesehen sind. Die K 1232 ist im Erhaltungsprogramm für Kreisstraßen für den Zeitraum der Jahre 2016 bis 2019 aufgenommen. Zwischen Großbettlingen und der Abzweigung nach Altdorf soll die Fahrbahndecke auf einer Länge von insgesamt 800 Metern erneuert werden. Dafür sind Kosten von rund 360 000 Euro veranschlagt. Dabei werden auch vereinzelte Schäden im Untergrund und Abbrüche im Randbereich behoben.

Im Zuge der Arbeiten ist geplant, auch die Brücke über die Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Tübingen von Grund auf zu sanieren. Die im Haushalt dafür eingestellte Summe von 250 000 Euro reicht nicht aus, jetzt wird von 540 000 Euro ausgegangen. Landrat Heinz Eininger dazu: „Die Mittel müssen von den Fachämtern schon vor der Sommerpause angemeldet werden.“ Die Kämmerei braucht die Zeit, um bis Anfang Herbst den Kreishaushalt aufzustellen.

Dazwischen kann einiges passieren. „Im Baugewerbe ist zurzeit eine enorme Kostensteigerung zu verzeichnen“ so Eininger. Außerdem hat sich bei vertieften Untersuchungen ein größerer Sanierungsbedarf ergeben. Die Mitarbeiter des Straßenbauamts stellten fest, dass erhebliche Teile der Brückenabdichtung schadhaft sind und eindringendes Wasser den Beton schädigt. Deshalb sei eine Instandsetzung des Betons mit einer Erneuerung der Schutzschichten über die gesamte Fläche hinweg notwendig. Insgesamt sei das 50 Jahre alte Bauwerk in einem altersgemäß guten Zustand, den es zu erhalten gelte. Im Rahmen des kommunalen Sanierungsfonds für Brückenbauwerke soll nun ein Zuschussantrag gestellt werden. Mit diesen Mitteln könnte die Lücke zwischen den angemeldeten und den voraussichtlichen Kosten gedeckt werden. Nicht bezuschusste Kosten müssten allerdings im Zusammenhang mit anderen Projekten ausgeglichen werden.

Vollsperrung notwendig

Für die Bauarbeiten wird eine Vollsperrung notwendig. Die Erneuerungsmaßnahmen sollen für das Straßenteilstück und die Brücke zeitgleich in Angriff genommen werden, um mehrere Sperrungen der überörtlich wichtigen Querverbindung zwischen Nürtingen und Bempflingen zu vermeiden. Die Straße wird täglich von rund 6500 Kraftfahrzeugen befahren.

Es wird mit einer Bauzeit von zirca vier Monaten in der zweiten Hälfte dieses Jahres gerechnet. Gerade dieser lange andauernden Vollsperrung wird in Bempflingen voll Sorge entgegengeblickt. Denn auch die Arbeiten an der B 313, der Bau der Umgehung Grafenberg, sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, sodass Bempflingen nur erschwert zu erreichen sein wird.