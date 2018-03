Bad Urach Ein Grab wird zum Symbol der Hoffnung

Next

Tod und Leben sind die beiden Pole der Karwoche. Das weiße Gewand von Dekan Michael Karwounopoulos erinnert an das Osterwunder. © Foto: Fotos: Thomas Kiehl

Metzingen / Regine Lotterer

Mit dem Palmsonntag ist die Karwoche angebrochen und damit die Zeit, in der sich die Christen an das Leiden Jesu erinnern. Es sind jene stillen Tage, die viele Gläubige zur inneren Einkehr und zum Nachdenken über das Leben und dessen mitunter unebene Wege nutzen. Nicht wenige haben sich seit Aschermittwoch im Verzicht geübt, haben keine Süßigkeiten gegessen, keinen Alkohol getrunken oder sich ausschließlich vegetarisch ernährt. Manche enthalten sich der leiblichen Genüsse aus ganz weltlichen Gründen. Sie hoffen, dem Frühjahr mit weniger Pfunden entgegentreten zu können als dem Winter. Andere folgen bewusst der christlichen Fastentradition, als Zeichen der Besinnung und Umkehr.

Die Hoffnung leuchtet

Mit dem Anbruch des Ostermorgens findet die Tristesse allerdings ihr befreiendes und beglückendes Ende. Seinen symbolischen Ausdruck erlebt der Glaube an die Auferstehung Jesu in den Osterfeuern: Mitten in die Dunkelheit des Todes dringt damit metaphorisch das Leuchten der Hoffnung.

Das Grab bildet deshalb nach christlichem Verständnis nicht das Ende allen Daseins, sondern nur eine Zwischenstation auf dem Weg in eine andere und mutmaßlich bessere Welt. Von diesem Glauben künden die Pfarrer in den kommenden Tagen in ihren Gottesdiensten. Auch der Bad Uracher Dekan Michael Karwounopoulos wird gemeinsam mit seiner Gemeinde das Osterwunder feiern.

Herr Karwounopoulos, Fasten ist plötzlich wieder in Mode. Wundert Sie das, und üben Sie sich selbst auch im Verzicht?

Michael Karwounopoulos Das Fasten ist über den Umweg des Heilfastens wieder ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Dass sich die Menschen wieder dafür interessieren, wundert mich eigentlich nicht, das Thema Verzicht beschäftigt die Leute heutzutage wieder. Ich selbst habe eine Woche lang stille Tage im Kloster verbracht. Danach habe ich mir die evangelische Freiheit herausgenommen, nicht zu fasten. Übrigens gab es in der alten Kirche die Anweisung, ein Bischof solle nur fasten, wenn es auch alle anderen tun.

In der Karwoche befassen sich viele Menschen mit Themen wie Leid, Tod und Verzweiflung. Themen, die sie sonst lieber von sich wegschieben. Nimmt die Passionszeit hier eine wichtige Funktion wahr?

Ich glaube schon. Leiden und Tod wird uns ja das ganze Jahr über frei Haus ins Wohnzimmer geliefert. Ich denke etwa an die Bilder aus dem syrischen Bürgerkrieg. Was dort geschieht, scheint für uns aber ganz weit weg zu sein. Doch diese Themen holen uns auch in unserer Wohlstandsgesellschaft ein. Die Leute merken irgendwann, dass sie ebenfalls davon betroffen sind.

Manche Christen kritisieren, die Kirche lege ihren Fokus momentan zu sehr auf das Leid von Flüchtlingen und vergesse darüber die Armen und Notleidenden im eigenen Land. Was antworten Sie darauf?

Natürlich müssen wir das eine tun und dürfen das andere nicht lassen. Wie das geht, zeigt beispielsweise der Diakonieverband, in dem ich ebenfalls aktiv bin. Er hat sich schon immer dafür eingesetzt, dass nicht nur Unterkünfte für Flüchtlinge bereitgestellt werden, sondern bezahlbarer Wohnraum für alle geschaffen wird. Die Diakonie weiß, dass es auch in unserem Land Leid und Armut gibt. Diese Menschen haben wir nicht vergessen. Allerdings bin ich der Meinung, dass Armut nicht gegeneinander aufgerechnet werden darf. Sonst werden Arme gegen Arme ausgespielt.

Unsere Gesellschaft berechnet den Wert eines Menschen ganz gerne nach seinem Status. Wer einen tollen Job hat, entsprechend gut verdient und sich etwas leisten kann, wird respektiert. Was will die Kirche dem entgegensetzen?

Es ist unsere Aufgabe, nach den Werten zu fragen, die eine Gesellschaft zusammenhalten. Wir Christen glauben, dass das Wohlergehen der Gesellschaft mit dem eigenen Wohlergehen verknüpft ist. Wenn wir das vergessen, dann gerät das Gefüge in Schieflage. Für uns Christen stellt sich natürlich immer die Frage nach Gott. Für uns ist das Leben mehr als nur die materielle Existenz.

Die Frage nach der Ursache und dem Sinn des Lebens ist so alt wie die Menschheit. Und dennoch verliert die Kirche stetig Mitglieder. Wie lässt sich das erklären?

Tja. Wir haben eben nicht das Monopol auf die Sinnsuche. Kürzlich war ich beispielsweise zu Gast bei der Night of Life in Neuhausen. Dort haben Menschen berichtet, sie hätten auf ihrer Suche positive Erfahrungen mit Meditation und ­Buddhismus gemacht.

Was hat die Kirche diesbezüglich anzubieten?

Wir müssen ganz klar unseren Glauben an Jesus herausstellen. Ihm folgen wir nach. Ich denke, unsere Aufgabe ist es wieder, verstärkt in die Mission zu gehen, um von unseren Überzeugungen zu berichten.

Wofür Jesus eingetreten ist, kann jeder in den Evangelien nachlesen. Mitunter ist diese Lektüre aber auch sehr verstörend. Das gilt vor allem für die Passionsgeschichte. Warum, so fragt sich der Leser, muss dieser arme Jesus so wahnsinnig leiden?

Diese Frage wird schon seit 2000 Jahren gestellt. Und sie lässt sich wohl nicht bis ins letzte Detail verstehen. Das bleibt im Bereich Gottes. Wir Christen glauben, es geht um die Solidarität Gottes mit den Menschen. Er will das Leiden in allen Facetten kennen lernen. Wir verstehen das als positiv. Ein Gott, der das Leiden kennt, kann Verständnis für die Menschen aufbringen.

Deshalb diese Grausamkeit? Das ist für den menschlichen Verstand wirklich schwer nachzuvollziehen.

Vielleicht ging es Gott darum, zu zeigen, seht her, ich habe mich so weit zu euch heruntergebeugt. Die Kirche tut sich mit der Thematik allerdings selbst schwer. Sie stellt Jesus ja vielfach als erhabenen König am Kreuz dar. Das unterscheidet sich natürlich fundamental vom realen und letztlich unbegreifbaren Leiden, das der Mensch Jesus am Kreuz erdulden musste.

Glaubt man der christlichen Heilslehre, kam Jesus auf die Welt, um später am Kreuz zu sterben, mit seiner Auferstehung den Tod zu besiegen, um damit den Menschen den Weg in eine bessere Welt zu ermöglichen. Wenn das also der Plan Gottes war, dann dürfte Judas doch nicht als Verräter gelten, sondern müsste als Vollstrecker von Gottes Willen gefeiert werden.

Für Judas und sein Handeln lässt sich schwer eine logische Erklärung finden. Ich denke, er wollte Gottes Reich mit Gewalt durchsetzen. Wahrscheinlich war er ein Fanatiker. Ihm wurde zum Verhängnis, dass er nicht dem Weg gefolgt ist, den Jesus vorgegeben hat, sondern Jesus instrumentalisieren wollte.

Der Tod hat nach christlicher Überlieferung nicht das letzte Wort im Leben Jesu. Das Osterwunder, das die Evangelien beschreiben, hat den Lauf der Welt verändert. Wie war das möglich?

Das leere Grab gibt den Blick frei auf die Ewigkeit. Daran hat sich die Christenheit immer aufgerichtet. Es ist ja kein Zufall, dass die Jünger Jesus in der Ostergeschichte zuerst nicht erkennen. Das Ereignis war schlicht unvorstellbar. Deshalb fürchteten sie, ihnen sei ein Geist erschienen. Ostern überbietet alles, was es an Denkbarem gibt. Und dennoch war genau das Osterwunder für viele der Grund, auf die Lehre Jesu zu vertrauen. Gerade für die Armen und Sklaven bot der Glaube Hoffnung.

Warum? Was hatte das Christentum zu bieten, das es bei anderen nicht gab?

Diesen Menschen fehlte in der damaligen Gesellschaft die Lebensperspektive. Von den Christen haben sie dann erfahren, dass auch ihnen der Himmel offen steht. Dieser Gedanke vermag den Menschen auch heute Halt zu geben. Der Glaube, später mit Jesus in Gemeinschaft zu leben, geht über die Errungenschaften der technisierten Welt hinaus.

Wie genau es nach dem Tod weitergeht, weiß keiner. Dennoch haben sich die Menschen natürlich Gedanken über das Leben im Jenseits gemacht. Zumal sich viele vor dem jüngsten Gericht fürchten. Gibt es gute Gründe Angst zu haben?

Die Frage, was Gott mit uns nach dem Tod macht, geht über die theologische Lehre hinaus. Das beantwortet der christliche Glaube nicht. Die evangelische Kirche lehrt, dass es ein Gericht Gottes geben wird. Luther hat deshalb im Abendmahlsgebet formuliert, richte mich, aber verwirf mich nicht. Ich denke, ein Gericht hat auch eine positive Funktion. Ich kann Dinge, die in meinem Leben geschehen sind, bereuen und sie loswerden. Dann fällt ein Gewicht von mir ab.

Vergibt Gott alle Sünden?

Ich denke, keine Sünde ist so groß, dass Gott sie nicht vergeben könnte. Um Heil zu erlangen, ist es allerdings nach unserem Glauben notwendig, sich zu Christus zu bekennen und an ihn zu glauben. Um seine Sünden loswerden zu können, ist es aus meiner Sicht notwendig, die Schuld nicht immer nur von sich weg und anderen zuzuschieben. Wer Schuld immer nur auf andere abwälzt und nie zu seinen Fehlern steht, kann kein gelungenes Leben leben.