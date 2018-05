Vereine Ein Fest für Gaumen und Ohren

Upfingen / Nicole Wieden

Als ein gewisser Herr Schiller in den 1960er Jahren auf dem Eppenzill all sonntäglich seine Wurstbüchsen feilbot, hätte wohl kaum jemand vermutet, dass ein kluger Marketingschachzug seinerseits zum Grundstein einer langjährigen Upfinger Festtradition werden würde. Um den Verkauf seiner Dosen anzukurbeln, organisierte er 1967 gemeinsam mit dem Albverein ein kleines Fest und lud die Upfinger Bevölkerung zum Hammelessen. In den folgenden 50 Jahren sollte sich aus dieser Veranstaltung ein traditionelles Großereignis am Himmelfahrtstag entwickeln, das auch die Gäste der Nachbargemeinden lockt.

Am diesjährigen Vatertag können sich die Besucher dank der Mühen des Upfinger Musikvereins zum nunmehr 52. Mal bei Blaskappellenmusik an Lammrollbraten und Gegrilltem gütlich tun. Während die Hammel in den ersten Jahren noch im Gasthaus Krone geschlachtet und anschließend auf dem Fest über einem Feuer auf Spießen gedreht wurden, verlässt sich der Musikverein heute auf Schäfer Stotz aus Münsingen. Wer sich mit dem charakteristischen Geschmack von Lammfleisch dagegen schwer tut, wird von der Metzgerei Failenschmid aus Gächingen mit Steak und roter Wurst verpflegt.

Zwar mögen die Vorbereitungen aus gastronomischer Sicht heute etwas einfacher fallen, indes muss der Musikverein mittlerweile mit mehr als tausend Besuchern rechnen und entsprechende Maßnahmen treffen: Das in früheren Zeiten noch durch Holzbalken getragene Zelt ist für knapp 2000 Leute ausgerichtet und beherbergt gleichzeitig Küche, Theke und Bühne: „Die Vorbereitungen laufen schon seit mehr als vier Wochen“, erklärt der Erste Vorsitzende des Musikvereins Hans-Dieter Nau. „Das Zelt und die Einrichtung aufzubauen wird mehrere Tage dauern, weshalb wir schon am Freitagnachmittag damit angefangen haben.“ Der Umwelt zu Liebe verzichtet der Verein beispielsweise schon seit mehreren Jahren auf Einweggeschirr, was den Einsatz von Spülmaschinen notwendig macht. Der benötigte Strom wird durch Dieselaggregate erzeugt, das Frischwasser muss in Fässern auf den Platz transportiert werden.

Mehr als hundert freiwillige Helfer beteiligen sich in diesem Jahr, davon einige Familienmitglieder der Musiker sowie eine Vielzahl aus befreundeten Vereinen. Die helfenden Hände werden nicht nur im Rahmen der Vorbereitungen benötigt, sondern auch auf dem Fest selbst: „Die Musiker werden schon ab 11 Uhr spielen. Alleine wäre das nicht zu stemmen, deshalb helfen sich die Vereine gegenseitig auf ihren Festen“, erklärt Nau. In diesem Jahr können sich die Gäste auf den Musikverein Inneringen, gefolgt von der Trachtenkapelle Ennabeuren und den Köhlermusikanten freuen. Wer sich nicht bis Himmelfahrt gedulden möchte, kann sich wie üblich schon am Vorabend auf den Weg auf Eppenzill machen. Dort wird in diesem Jahr die Band „X-Act The Soundmachine“ das Fest gebührend einläuten.