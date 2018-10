Metzingen Ein Engel für die Jugendarbeit

Metzingen / Regine Lotterer

Das Hobby passt schon mal perfekt zum Beruf: Am Tischkicker Tore schießen, das gefällt Ellen Engel. Auch mit dem Tischtennisschläger kann sie bestens umgehen. Beides ist an ihrem neuen Arbeitsplatz ausdrücklich erlaubt. Ihr Büro ist im Metzinger CVJM-Haus angesiedelt, bezogen hat sie es Mitte August. Offiziell in ihr neues Amt als Jugendreferentin der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Metzingen eingeführt wird sie am Sonntag, 14. Oktober.

Künftig ist sie als Leiterin des Ferientagheims für die heiß begehrten Freizeiten im Sommer zuständig. Ellen Engel kümmert sich um die Organisation, den Ablauf und um die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter der traditionellen Stadtranderholung. „Das ist eine Mammutaufgabe“, sagt Martinskirchenpfarrer Albrecht Schäfer. Deshalb sind auch 30 Prozent des Jugendreferenten-Deputats für diese Aufgabe reserviert. Die restlichen 70 Prozent verteilen sich auf die Verwaltungs- und Gremienarbeit, auf Fortbildungen sowie insbesondere auf die Tätigkeit für den CVJM. Für den Christlichen Verein Junger Menschen begleitet sie beispielsweise das ehrenamtliche Team, leitet es an, hilft dabei, neue Engagierte zu begeistern oder spielt hin und wieder eine Partie Tischkicker mit den Jugendlichen.

Begeistert vom Glauben

Die Kirchengemeinde, sagt Pfarrer Albrecht Schäfer, sei froh, dass sie die Stelle der Jugendreferentin nach längerer Suche wieder besetzen konnte. Es habe zwar Bewerbungen gegeben, aber es fand sich keine, die zu den Vorstellungen der Metzinger gepasst hätte.

Gemeinsam mit ihrem Mann Fabian hatte Ellen Engel schon seit einiger Zeit überlegt, in den Süden Deutschlands zu ziehen. Dann entdeckte sie die Stellenausschreibung aus der Sieben-Keltern-Stadt und hatte das Gefühl: „Das passt.“ Zumal ihr Mann sein Theologiestudium in Tübingen fortsetzen kann. Mit Schwaben hat das Paar bereits positive Erfahrungen gesammelt, erzählt Ellen Engel lachend. Als beide gemeinsam eine Bibelschule in England besuchten, trafen sie auf viele Württemberger, die dort ebenfalls mehr über den christlichen Glauben erfahren wollten.

Die Nähe zur Kirche wurde Ellen Engel, die im Hunsrück aufgewachsen ist, praktisch in die Wiege gelegt. Ihre Mutter wirkte als Mesnerin in ihrer Kirchengemeinde, prägende Jugendjahre erlebte Ellen Engel im CVJM ihres Heimatdorfes Pfalzfeld. Sie war in der Jungschar aktiv, reiste mit ins Zeltlager: „Das hat mich begeistert.“ Nach dem Abitur wollte sie ihren Glauben weiter stärken, ging zunächst für zwei Monate nach England, es folgte ein freiwilliges soziales Jahr, das sie unter anderem in einem CVJM-Gästehaus auf der Nordseeinsel Borkum absolvierte. Anschließend besuchte sie drei Jahre lang die Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. Derzeit absolviert sie ihr Anerkennungspraktikum, daran schließt sich eine Aufbau-Ausbildung zur Gemeindediakonin an, während nebenher der Arbeitsalltag in Metzingen weiterläuft.

Für Ellen Engel heißt es jetzt zunächst einmal, Kontakte knüpfen, die Metzinger kennen lernen: „Kinder und Jugendliche erreicht man über die persönliche Ebene“, sagt sie. Ihr gehe es darum, die Jugendlichen auf deren Weg zu begleiten und den Glauben mit ihnen zu teilen. Außerdem will sie ihren Arbeitgeber bekannter machen: Es gibt viele Jugendliche, die noch nie etwas vom CVJM gehört haben.“

In der Schule, im Konfirmandenunterricht, sagt Pfarrer Albrecht Schäfer, sei die Kirche für die Kinder noch präsent. Die Jugend dauerhaft in die christliche Gemeinde zu integrieren, funktioniere allerdings weniger gut. „Es ist eine spannende Frage, wie hier Beziehungen wachsen können.“ Die passenden Antworten darauf zu finden, wird eine der Aufgaben sein, denen sich Ellen Engel in den kommenden Monaten widmen wird.