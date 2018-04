Grafenberg Ein Eiffelturm als Leuchtturm

Grafenberg / Anne Laaß

Aus manchen Begegnungen entstehen Freundschaften, wie im Fall des Partnerschaftskomitees Grafenbergs. Was zunächst nur eine Idee war, wurde letztlich in die Realität umgesetzt. Seit nunmehr 36 Jahren besteht die Partnerschaft von Puiseux (Frankreich) und Grafenberg. In dieser Zeit haben die Gründer auf beiden Seiten viel auf die Beine gestellt. Der Vorsitzende, Manfred Knöll, erinnert sich mit einem Lächeln an die vielen Geschichten. Vom ersten Schnupperbesuch 1978 bis hin zu den zur Tradition gewordenen Weihnachtsmärkten kann die Partnerschaft einiges vorweisen. Grafenberg schaffte es sogar in die französische Tagespresse – als die Präsidentin in einer Kurve vom Eiffelturm fiel.

Gebaut wurde er in Grafenberg anlässlich der 750-Jahr-Feier, in Kooperation mit einem hiesigen Schreinermeister. Die französischen Gäste saßen in Kostümen am Fuße des Turms, der wiederum auf einem Anhänger deponiert war. „Wir waren Gruppe Nummer 23“, erzählt Knöll. „Es war ein riesiger Festumzug“, ergänzt der 70-Jährige. In einer Kurve warf es dann die ehemalige Präsidentin vom Turm auf die Grafenberger Straße. Nichtsdestotrotz sei es eine gelungene Geschichte gewesen, meint Knöll. Besondere Momente gab es viele, betont der Vorsitzende rückblickend. Für ihn sei der Austausch mit den Menschen aus Puiseux wichtig gewesen. Sich bis 3 Uhr morgens zu unterhalten, über die Politik in Europa, die Wirtschaft, das Jubiläum der Napoleon-Krönung und vieles mehr. Das seien Erinnerungen, an die Knöll mit Freude zurückdenkt.

Paris als Lockvogel

„Langeweile gab es nie“, merkte der 70-Jährige an. Die Jubiläen wurden abwechselnd in Puiseux und Grafenberg gefeiert. Das 20-Jährige wurde in der Kelter gefeiert, aber, so erinnert sich der Vorsitzende, „nur bis 23 Uhr“. Dann zogen die Gäste samt Einheimischen mit Fackeln gen Grafenberg. „Es war eine tolle Geschichte.“ Ein Aktivist der ersten Stunde, wie Knöll ihn nennt, ist Claude Hugon. Er habe sich immer für die Partnerschaft eingesetzt und kam auch zum Jubiläum. Die französische Delegation hatte Programmpunkte vorbereitet, und so manche Tanzeinlage sorgte für viel Applaus in der Kelter. Neben den obligatorischen Treffen, gab es auch immer touristische. Ob es ein Ausflug zum Bodensee war, in die Normandie, ins Elsass oder die lokale Umgebung, auf beiden Seiten gab es einiges zu sehen. Als Lockvogel galt auch Paris, das nur etwa 20 Kilometer von der Partnergemeinde entfernt ist. Durch die französische Hauptstadt führte auch Manfred Knöll, und zwar zu Fuß.

Ein Höhepunkt und zugleich fester Termin im Kalender ist der Weihnachtsmarkt in Piuseux. Seit etwa 20 Jahren geht es Ende November oder Anfang Dezember nach Frankreich. Mittlerweile haben die Grafenberger ihren eigenen Stand beim Rathaus. Sie verkaufen Gutsle, Brot, Glühwein und selbstverständlich auch rote Würste. Ein Verkaufsschlager ist seit gut zehn Jahren aber das Apfelbrot. Die Grafenberger schälen dafür gute drei Kilo Walnüsse, erzählte Knöll. Den Stand betreiben sie samstags und sonntags. Die gemeinsame Zeit nach dem Verkauf, wenn zusammen gegessen wird, entschädige dann auch mal für schlechtes Wetter. Durch das Komitee haben sich aber auch andere Bande geknüpft. So waren über die Jahre viele Grafenberger Vereine involviert, ob es der TSV war oder auch das Harmonika Orchester. Die Kontakte, die sich durch die Begegnungen ergeben haben, halten bis heute. Allerdings steht auch die Partnerschaft vor einem Problem: der fehlende Nachwuchs.

Vor 36 Jahren gab es Austauschprogramme und der Wunsch nach Reisen war größer. Die Menschen wollten andere Kulturen, Sitten und Bräuche kennenlernen, heute geht das auch ohne das Komitee. „Der Neugiereffekt“, so Knöll, „ist einfach nicht mehr so stark vorhanden.“ Zwar bestehen viele Verbindungen bereits in der zweiten Generation, aber die privaten Kontakte brauchen kein Komitee.

Dabei sei es problemlos gewesen, 80 Franzosen in der Gemeinde unterzubringen, „und das ohne ein Wort französisch zu sprechen“, erinnerte sich der 70-Jährige an die Anfänge. Seitdem gab es auf beiden Seiten viele Besuche, bei denen die Franzosen ein fester Bestandteil waren und sind. Zum Linsen- und Dorffest schauen sie in Grafenberg vorbei.