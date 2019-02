Metzingen Ein E-Auto für die Werkstatt

Metzingen / Michael Koch

Die Entwicklung hin zur E-Mobilität ist unumkehrbar. Davon sind sich die Verantwortlichen der Gewerblichen Schule Metzingen und des Autohauses Menton mitsamt dem BMW-Konzern im Rücken einig. Deswegen ist es besonders wichtig, auch die Automechaniker auf die neuen Technologien und Herausforderungen vorzubereiten.

So kam es gestern zu einer beinahe historischen Spendenübergabe in Form eines nagelneuen BMW i3, einem Elektroauto im Wert von mehr als 52 000 Euro. Schon seit Jahren unterstützt das Autohaus die Gewerbeschule immer wieder mit Fahrzeugen, um die Ausbildung in der Kfz-Werkstatt auf dem neusten Stand zu halten. Gestern aber fand nun das erste Elektro-Automobil Einzug in die Werkstatthallen der Schule.

Ein BMW i3 mit Range Extender, einem Verbrennungsmotor, der im Bedarfsfall Strom erzeugt, um den rein elektrischen Antrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten, bringt den Fahrzeugpark der Gewerbeschule, der gut 20 Autos umfasst, auf den neusten Stand der Technik. Bundesweit nur drei solcher Autos werden vom BMW-Konzern in diesem Jahr an Berufsschulen ausgeliefert.

Umso größer ist freilich die Freude der Beteiligten, dass die Wahl auf Metzingen fiel. „Damit wird die Gewerbliche Schule hier zu einem Elektropionier“, sagte Frank Menton, der aus seinem Reutlinger Autohaus selbst zahlreiche Auszubildende in Metzingen gut untergebracht weiß. Fast alle Schulen suchten händeringend nach dieser neuen Technologie, schön, dass Metzingen den Zuschlag bekommen habe, so Menton.

Eine der ersten Schulen überhaupt mit einem E-Auto in der Werkstatt zu sein, sei quasi typisch für die Gewerbliche Schule Metzingen, denn „zukunftsweisende Themen zeichnen diesen Standort schon immer aus“, lobte Stefan Häußler, für die Berufsschulen zuständiger Amtsleiter beim Landratsamt Reutlingen.

Da konnte selbstverständlich auch Schulleiterin Susanne Lauffer-Dietborn mit ihrer Freude nicht hinter den Berg halten. „Wir sind sehr stolz, das Beste am Markt in unserer Werkstatt zu haben“, ergänzte sie.

Für die Hersteller und Werkstätten ist die Ausbildung an E-Fahrzeugen deswegen so wichtig, weil es dafür einer besonderen Qualifizierung bedarf. Die Autos stehen unter Hochspannung. Wer hier als Mechaniker bei einer Reparatur oder Montage den falschen Griff tut, der könnte möglicherweise seinen letzten Griff überhaupt schon gemacht haben.

Die Zusatzqualifikation, auf die man sich nun in Metzingen vorbereiten kann, dauert alleine schon mehrere Monate. Da damit jedoch ein Zukunftsmarkt bedient wird, nehmen die Kfz-Werkstätten diese Fehlzeiten ihrer Mitarbeiter gerne in Kauf, um für die Anforderungen der neusten Fahrzeug- und Antriebsgenerationen gewappnet zu sein.