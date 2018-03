Beuren Ein buntes Programm

Beuren / swp

Ob Zuckerhasen gießen, Ostereier färben, Hasen basteln oder Ostereier suchen – das Freilichtmuseum Beuren bietet über die Osterzeit ein buntesProgramm. Das Museum hat an den Feiertagen und in den Osterferien geöffnet. Wer sich über die Ostertage ins Freilichtmuseum aufmacht, kann auch die sieben Lämmer, die zwischen Ende Januar und Mitte Februar im Museumsdorf das Licht der Welt erblickten, besuchen. Je nach Witterung liegen sie in der wärmenden Frühlingssonne oder im schützenden Schafstall und schauen neugierig in die Welt hinaus.

Am Mittwoch, 28. März, startet das Programm mit einer Aktion für die ganze Familie: Aus Holz können zwischen 13 und 17 Uhr (Oster-)Hasen gebastelt und Osternester aus Heu hergestellt werden. Am Freitag, 30. März, gibt es ab 13 bis 17 Uhr die Mitmachaktion für Kinder „Ostereier färben.“ Am Samstag, 31. März, und am Ostersonntag, 1. April, kommt Zuckerbäcker Ralph Waldmann ins Museum. Der Konditormeister aus Leinfelden-Echterdingen, zeigt das historische Handwerk des Zuckerbäckers in der Pädagogikscheune: am Samstag zwischen 13 und 17 Uhr, am Ostersonntag zwischen 11 und 17 Uhr.

Für Kinder gibt es am Ostersonntag zusätzlich die traditionelle Ostereiersuche zwischen 9 und 11 Uhr.